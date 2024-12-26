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Ekonomi
Mediazone'dan Bir Yatırım Daha: Hisse.net'i Tüm Haklarıyla Satın Aldı!

Mediazone'dan Bir Yatırım Daha: Hisse.net'i Tüm Haklarıyla Satın Aldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.12.2024 - 14:49

Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla dijital dünyada gücünü her geçen gün artıran Mediazone, ekonomi dünyasındaki yeni yatırımıyla da ses getirdi.

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Finans, ekonomi ve borsa okuyucusu tarafından yıllardır sevilerek takip edilen Hisse.net Mediazone ailesine katıldı. İmzalanan anlaşma sonucunda Hisse.net'in tüm hakları Mediazone’a devredildi.

Finans, ekonomi ve borsa okuyucusu tarafından yıllardır sevilerek takip edilen Hisse.net Mediazone ailesine katıldı. İmzalanan anlaşma sonucunda Hisse.net'in tüm hakları Mediazone’a devredildi.

Kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olma özelliğini taşıyan hisse.net, gün içinde Borsa İstanbul'da yatırım yapan veya yapmak isteyen binlerce insanın buluşma noktası oluyor.

Kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olma özelliğini taşıyan hisse.net, gün içinde Borsa İstanbul'da yatırım yapan veya yapmak isteyen binlerce insanın buluşma noktası oluyor.

Borsa ilgili güncel haberlerin ve detaylı analizlerin yanı sıra tartışmaların ve fikir alışverişlerinin olduğu aktif bir foruma da ev sahipliği yapan site, yatırımcılar için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliği taşıyor.

MEDIAZONE BÜYÜYOR

MEDIAZONE BÜYÜYOR

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet, Webtekno ve son olarak Yemek.com satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor. Aylık 60 milyonun üzerinde ziyaretçi, aylık 10 milyardan fazla erişimi, +750 reklamvereniyle dijital medyanın veri, operasyon, teknoloji, reklam satışı, içerik, kullanıcı deneyimi gibi tüm kritik disiplinlerinde öncü konumda hizmet vermeyi sürdürüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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