Mediazone'dan Bir Yatırım Daha: Hisse.net'i Tüm Haklarıyla Satın Aldı!
Mediazone'dan Bir Yatırım Daha: Hisse.net'i Tüm Haklarıyla Satın Aldı!
Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Yaptığı yatırımlarla dijital dünyada gücünü her geçen gün artıran Mediazone, ekonomi dünyasındaki yeni yatırımıyla da ses getirdi.
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Finans, ekonomi ve borsa okuyucusu tarafından yıllardır sevilerek takip edilen Hisse.net Mediazone ailesine katıldı. İmzalanan anlaşma sonucunda Hisse.net'in tüm hakları Mediazone’a devredildi.
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Kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olma özelliğini taşıyan hisse.net, gün içinde Borsa İstanbul'da yatırım yapan veya yapmak isteyen binlerce insanın buluşma noktası oluyor.
MEDIAZONE BÜYÜYOR
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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