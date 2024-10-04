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Meclis’te İlginç Anlar: Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’nin Elini Öpmeye Çalıştı

Meclis’te İlginç Anlar: Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’nin Elini Öpmeye Çalıştı

Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.10.2024 - 08:49

İçişleri Eski Bakanı AK Parti istanbul Milletvekili Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yeni yasama yılı açılışı yapılan Meclis’te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı. İki siyasetçinin arasında samimi anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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TBMM’de yeni yasama yılı geçtiğimiz günlerde geniş katılımla açılmış ve birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

TBMM’de yeni yasama yılı geçtiğimiz günlerde geniş katılımla açılmış ve birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e gelişinde CHP vekilleri ayağa kalkmış, Devlet Bahçeli ise DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e gelişinde CHP vekilleri ayağa kalkmış, Devlet Bahçeli ise DEM Parti yöneticileri ile tokalaşmıştı.

TBMM açılışında yaşanan ilginç bir anı ise B Yüzü isimli Twitter hesabı paylaştı.

TBMM açılışında yaşanan ilginç bir anı ise B Yüzü isimli Twitter hesabı paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan videoda, Devlet Bahçeli’nin makam aracına yöneldiği sırada yanına gelen Süleyman Soylu, kendisinin elini öpmek için harekete geçtiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan videoda, Devlet Bahçeli’nin makam aracına yöneldiği sırada yanına gelen Süleyman Soylu, kendisinin elini öpmek için harekete geçtiği görüldü.

Ancak Bahçeli, Soylu’yu nezaketle engelleyerek, aralarında samimi bir vedalaşma yaşandı. “Bahçeli’nin, elini öpmeye çalışan Soylu’ya engel olduğu ve ‘Estağfirullah’ dediği” kameralara yansıyan anlar arasında yer aldı.

Ancak Bahçeli, Soylu’yu nezaketle engelleyerek, aralarında samimi bir vedalaşma yaşandı. “Bahçeli’nin, elini öpmeye çalışan Soylu’ya engel olduğu ve ‘Estağfirullah’ dediği” kameralara yansıyan anlar arasında yer aldı.
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İşte o anlar

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