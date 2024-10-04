Meclis’te İlginç Anlar: Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’nin Elini Öpmeye Çalıştı

İçişleri Eski Bakanı AK Parti istanbul Milletvekili Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yeni yasama yılı açılışı yapılan Meclis’te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı. İki siyasetçinin arasında samimi anlar sosyal medyada da gündem oldu.