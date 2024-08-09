Mauro Icardi'nin Alacaklarından Dolayı Galatasaray'a İhtarname Çektiği İddia Edildi!

'Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bir kısmı için de çalışıyoruz. Projemizin içinde var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Büyük bir kısmı, daha önce yapılan anlaşmalarla sağlanmıştı. Yapacağımız bir anlaşma daha bunu tamamlayacaktır. Icardi önemli oyuncumuz, sistem aynı şekilde devam ediyor.'