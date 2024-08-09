Mauro Icardi'nin Alacaklarından Dolayı Galatasaray'a İhtarname Çektiği İddia Edildi!
Mauro Icardi'nin Alacaklarından Dolayı Galatasaray'a İhtarname Çektiği İddia Edildi!
Süper Lig'in yeni sezonun başlamasına saatler kala spor gündemine Icardi hakkındaki bir iddia damga vurdu. Yeni Şafak'ta yer alan haberde, Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a geçmiş aylardaki alacakları yüzünden ihtarname çektiği ifade edildi.
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Galatasaray'da eşi Wanda Nara ile boşanma kararı aldıktan sonra oldukça mutsuz görülen Mauro Icardi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Geçtiğimiz sezondan kalan alacakları olduğu öne sürülen Icardi'nin, 5 milyon euroyu tahsil edemediği için kulübe ihtarname gönderdiği iddia edildi.
Mart ayında benzer bir sorun yaşayan Galatasaray, o dönemde yıldız isim ile yaptığı toplantı sonucunda sorunu çözmüştü.
31 yaşındaki golcü, sosyal medyadan paylaşımlarla yeni sezona hazır olduğunu ifade ederken hem kulüpten hem de kendisinden iddia ile ilgili bir yalanlama gelmedi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, Icardi'nin maaşının sorulması üzerine şunları söylemişti: 👇
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