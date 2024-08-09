Duplantis Yusuf Dikeç Tebrik Edince Telefona Sarıldı: Rekor Kırmasına Rağmen Twitter'a Uğramamıştı
Duplantis Yusuf Dikeç Tebrik Edince Telefona Sarıldı: Rekor Kırmasına Rağmen Twitter'a Uğramamıştı
İsveçli atlet Armand Duplantis, sosyal medya hesabından milli atıcımız Yusuf Dikeç ile ilgili paylaşımda bulundu. Duplantis, altın madalya kazandıktan sonra sevincini Dikeç'in tarihe geçen pozuyla kutlamıştı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırıkla atlamanın finalleri, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.
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İsveçli atlet Armand Duplantis, 6.25'lik derecesiyle Rio 2016'de 6,03 metreyle Brezilyalı Thiago Braz'a ait olimpiyat rekorunu kırmış ve altın madalyanın sahibi olmuştu.
24 yaşındaki sporcu, zaferinin ardından milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vermişti.
Dikeç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Duplantis'i tebrik etmişti.
Başarılı sporcu, Dikeç'e "my man" ifadesiyle yanıt verdi. Duplantis, tarihi zaferden sonra hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.
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Tweete gelen yorumlar 👇
"Olimpiyat meşalesi gibi bir ateş yaktınız. Bu kutlamayı bu sezon her yerde, pek çok farklı etkinlikte göreceğiz. Tebrikler."
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"Olimpiyatlarda sonsuza dek iz bırakan iki sporcu!"
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