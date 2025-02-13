onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Fenerbahçe
Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya Sosyal Medyadan Kupalı GOAT Yanıtı

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya Sosyal Medyadan Kupalı GOAT Yanıtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.02.2025 - 16:29

Mauro Icardi ve Jose Mourinho arasındaki düello yeni cevaplarla bir kez daha uzadı. Icardi'nin Fenerbahçe ile yaptığı paylaşımlara alışkındık. Mourinho da hakem kararları üzerinden Galatasaray'a ince göndermeler yapıyor. Mourinho'nun mesajlarına ise Icardi'den jet hızında yanıtlar geliyor. Dün basın toplantısında Icardi'ye değinen Mourinho'ya cevap yine geldi. Şimdi sıra Mourinho'ya geçti. Bakalım o ne yapacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için “GOAT” ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için “GOAT” ifadesini kullanmıştı.

İkili bir süredir sosyal medyadan atışmayı sürdürüyor. Jose Mourinho'nun cevabı konuyu kapatır diye düşünmüştük ama olmadı Icardi'den bir yanıt daha geldi.

İkili bir süredir sosyal medyadan atışmayı sürdürüyor. Jose Mourinho'nun cevabı konuyu kapatır diye düşünmüştük ama olmadı Icardi'den bir yanıt daha geldi.

İngilizce anlamı “keçi” olan ve son dönemde “tüm zamanların en iyisi” anlamında kullanılan “GOAT” ifadesine gönderme yapan Mauro Icardi’nin, sosyal medya paylaşımında bir keçi fotoğrafı kullanması dikkat çekti.

İngilizce anlamı “keçi” olan ve son dönemde “tüm zamanların en iyisi” anlamında kullanılan “GOAT” ifadesine gönderme yapan Mauro Icardi’nin, sosyal medya paylaşımında bir keçi fotoğrafı kullanması dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
TC Elif Aydın

Boynuzları da ihmal etmemiş paylaşımında;)