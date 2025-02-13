Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya Sosyal Medyadan Kupalı GOAT Yanıtı
Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya Sosyal Medyadan Kupalı GOAT Yanıtı
Mauro Icardi ve Jose Mourinho arasındaki düello yeni cevaplarla bir kez daha uzadı. Icardi'nin Fenerbahçe ile yaptığı paylaşımlara alışkındık. Mourinho da hakem kararları üzerinden Galatasaray'a ince göndermeler yapıyor. Mourinho'nun mesajlarına ise Icardi'den jet hızında yanıtlar geliyor. Dün basın toplantısında Icardi'ye değinen Mourinho'ya cevap yine geldi. Şimdi sıra Mourinho'ya geçti. Bakalım o ne yapacak?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için “GOAT” ifadesini kullanmıştı.
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İkili bir süredir sosyal medyadan atışmayı sürdürüyor. Jose Mourinho'nun cevabı konuyu kapatır diye düşünmüştük ama olmadı Icardi'den bir yanıt daha geldi.
İngilizce anlamı “keçi” olan ve son dönemde “tüm zamanların en iyisi” anlamında kullanılan “GOAT” ifadesine gönderme yapan Mauro Icardi’nin, sosyal medya paylaşımında bir keçi fotoğrafı kullanması dikkat çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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