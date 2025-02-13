Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya Sosyal Medyadan Kupalı GOAT Yanıtı

Mauro Icardi ve Jose Mourinho arasındaki düello yeni cevaplarla bir kez daha uzadı. Icardi'nin Fenerbahçe ile yaptığı paylaşımlara alışkındık. Mourinho da hakem kararları üzerinden Galatasaray'a ince göndermeler yapıyor. Mourinho'nun mesajlarına ise Icardi'den jet hızında yanıtlar geliyor. Dün basın toplantısında Icardi'ye değinen Mourinho'ya cevap yine geldi. Şimdi sıra Mourinho'ya geçti. Bakalım o ne yapacak?