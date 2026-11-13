Matematikte Takılıp Kalan Çocukların Beyninde Stanford Araştırmacıları Bir Fark Buldu
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Stanford Üniversitesi'nden bir ekip, matematikte kalıcı zorluk yaşayan çocukların beyninde neler olduğunu inceledi. Çalışmayı Oliver Lasnick ve meslektaşları yürüttü ve sonuçlar JNeurosci dergisinde yayımlandı. Araştırmaya 8-10 yaş arasındaki 68 çocuk katıldı. Ekip, çocukların bir problemi çözmeden önce verdiği karara baktı.
Sayıları bilmek yetmiyor.
Zamanla da düzelmedi.
Beyin aktivitesinde fark var.
Her çocukta aynı sorun yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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