Matematikte Takılıp Kalan Çocukların Beyninde Stanford Araştırmacıları Bir Fark Buldu

Araştırmacılar bu davranış farklarının arkasında ne olduğunu anlamak için beyin aktivitesine de baktı. Belirli bir beyin sistemindeki aktivite, gelişimsel diskalkulisi olan çocuklarla strateji seçmekte ve kullanmakta daha başarılı çocuklar arasında farklılaştı. Bu örüntüler ilgisiz farklar olmadı, çünkü çocukların ne kadar etkili saydığını ve problem çözerken yaklaşımlar arasında ne kadar iyi geçiş yaptığını da öngörebiliyordu. Bulgular, matematiğin ötesine uzanan dikkat, bellek ve bilişsel esneklik gibi becerilerin önemine işaret ediyor. Bilişsel esneklik, koşullar değiştiğinde düşünceyi ya da davranışı uyarlayabilmek anlamına geliyor. Yürütücü işlevler olarak adlandırılan bu beceriler, bilgiyi düzenlemeye, bir göreve odaklanmaya, önemli ayrıntıları akılda tutmaya ve işe yaramayan bir plandan vazgeçmeye yardımcı oluyor.