MasterChef Keşkek Tarifi: Keşkek Nasıl Yapılır? Keşkek Malzemeleri ve Püf Noktaları

MasterChef'in leziz mi leziz tarifleri arasında keşkek de yer alıyor. Her yörede farklı bir şekilde yapılan keşkek, değişik tariflerle karşımıza çıkıyor. Keşkek, pek çok yörede düğünlerin ve toplu yemeklerin vazgeçilmezi. Peki en güzel keşkek nasıl yapılır?

İşte Masterchef keşkek tarifi ve tüm detayları...👇