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MasterChef Keşkek Tarifi: Keşkek Nasıl Yapılır? Keşkek Malzemeleri ve Püf Noktaları

MasterChef Keşkek Tarifi: Keşkek Nasıl Yapılır? Keşkek Malzemeleri ve Püf Noktaları

MasterChef Türkiye
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 12:15

MasterChef'in leziz mi leziz tarifleri arasında keşkek de yer alıyor. Her yörede farklı bir şekilde yapılan keşkek, değişik tariflerle karşımıza çıkıyor. Keşkek, pek çok yörede düğünlerin ve toplu yemeklerin vazgeçilmezi. Peki en güzel keşkek nasıl yapılır?

İşte Masterchef keşkek tarifi ve tüm detayları...👇

MasterChef: Keşkek Malzemeleri

MasterChef: Keşkek Malzemeleri

Keşkek malzemeleri;

  • 1 kg aşurelik bütün buğday

  • 1 su bardağı nohut

  • 800 gram et (tavuk eti koyarsanız 3 adet but)

  • Tuz

Sosu için;

  • Tereyağı

  • Salça

MasterChef: Keşkek Tarifi

MasterChef: Keşkek Tarifi

  • Nohut ile buğday 2.5 su bardağı suda bir gece önceden ıslatılır ve et haşlanır.

  • Nohut ve buğdayın suyu süzülerek ete eklenir. Ayrılan suya 4 bardak daha su ilave edilir. 

  • Tereyağının yarısına kadar tuz, su, karabiber eklenip buğday lapa hale gelene kadar yaklaşık 75 dakika kadar pişirilir. 

  • Etin kemikleri ayrılarak yemeğin üstüne ilave edilir. 

  • Keşkek büyük bir tencereye alınarak tahta kaşıkla ezerek karıştırılır.

  • Üzerine kırmızı pul biberle birlikte kızdırılan tereyağı gezdirilir.

Keşkek Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Keşkek Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?

  • Buğday ve nohutların çiğ kalmaması için bir gece önceden suda bekletilmelidir. 

  • Etin kaynatıldığı suyun kenara ayrılması gerekmektedir. 

  • Pişirme esnasında yemek karıştırılmaz.

  • Etin büyük parçalar halinde olmamasını isteyenler didikleme işlemi uygulayabilir. 

  • Keşkek kısık ateşte pişerse daha lezzetli olacak ve dibi tutmayacaktır.

Keşkek Kaç Kalori?

Keşkek Kaç Kalori?

1 porsiyon keşkek 481 kaloriye denk gelir.

Keşkek Yanına Ne Yapılır?

Keşkek Yanına Ne Yapılır?

Keşkek patlıcan turşusu ile birlikte servis edilebilir. Ayrıca keşkeğin yanında;

  • Haşhaşlı çörek

  • Baklalı dolma

  • Tırnak pide

  • Patates

  • Cevizli tarator tariflerini de servis edebilirsiniz.

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