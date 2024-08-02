Çıtır Çıtır Tel Kadayıf ile Yapabileceğiniz Birbirinden Nefis Tatlı ve Tuzlu Tarifler

Kadayıf için;

150 gr çiğ tel kadayıf

75 gr tereyağı

70 gr bitter çikolata

Dolgu;

1 paket hazır vanilyalı puding karışımı

500 ml (2.5 su bardağı) süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

Şurup;

170 gr (1 su bardağı) toz şeker

200 ml (1 su bardağı) su

1 çay kaşığı limon suyu

Süslemek için;

Toz fıstık

Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari yöntemi ile eritin. Kadayıfı büyük bir tepsi içine alın ve üzerine çikolatalı tereyağını gezdirerek dökün. Eliniz ile fazla ezmeden alttan üste doğru karıştırarak her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Kadayıftan bir parça alıp muffin kalıbının bir bölmesine taban ve yanlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. Kalan kadayıfı da diğer 7 adet bölmeye aynı şekilde yerleştirin ve180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp kalıp içinde soğumaya bırakın. Sütü bir tencereye alıp üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, tereyağını ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun. Oda sıcaklığına gelince buzdolabında 1 saat bekletin. Toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın ve 10 dakika soğumaya bırakın. Şurubu kalıptaki kadayıfın üzerine gezdirerek dökün. 10 dakika bekletin ve kalıplarından dikkatlice çıkarıp servis tabağına sıralayın. Buzdolabındaki pudingi çıkarıp kaşık ile iyice karıştırın. Krema sıkma torbasına doldurun ve şekilli sıkarak kadayıfların içini doldurun. Üzerlerini toz fıstık ile süsleyip servis yapın.