Çıtır Çıtır Tel Kadayıf ile Yapabileceğiniz Birbirinden Nefis Tatlı ve Tuzlu Tarifler
Çıtır Çıtır Tel Kadayıf ile Yapabileceğiniz Birbirinden Nefis Tatlı ve Tuzlu Tarifler
Çıtır çıtır, tel tel lezzetiyle kadayıf Türk mutfağının olmazsa olmazı. Muhtemelen sevmeyeninin çok az olduğu kadayıfla hem sütlü hem şerbetli pek çok tarif yapabilirsiniz. Tabii sadece tatlı değil, tuzlu tarifler de!
Peki kadayıf tatlısı nasıl yapılır?
Gelin kadayıfla yapılan birbirinden nefis tatlıların, tuzluların tariflerine bir bakalım!
1. Tel Kadayıflı Muhallebi Tarifi:
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