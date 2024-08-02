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Çıtır Çıtır Tel Kadayıf ile Yapabileceğiniz Birbirinden Nefis Tatlı ve Tuzlu Tarifler

Çıtır Çıtır Tel Kadayıf ile Yapabileceğiniz Birbirinden Nefis Tatlı ve Tuzlu Tarifler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 23:12

Çıtır çıtır, tel tel lezzetiyle kadayıf Türk mutfağının olmazsa olmazı. Muhtemelen sevmeyeninin çok az olduğu kadayıfla hem sütlü hem şerbetli pek çok tarif yapabilirsiniz. Tabii sadece tatlı değil, tuzlu tarifler de!

Peki kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

Gelin kadayıfla yapılan birbirinden nefis tatlıların, tuzluların tariflerine bir bakalım!

1. Tel Kadayıflı Muhallebi Tarifi:

1. Tel Kadayıflı Muhallebi Tarifi:

  • 300 gr tel kadayıf

  • 60 gr tereyağı

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebi için:

  • 1 litre süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilin

  • Yarım paket kaymak (100 gr)

  • 3/4 su bardağı un

  • 1 paket toz krem şanti

Üzeri için:

  • Toz antep fıstığı

Tel kadayıfları toz şeker ve tereyağı ile birlikte tencereye alın. Orta ateşte, rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ardından irili ufaklı kırdığınız cevizleri ilave ederek kavurmaya devam edin. Başka bir tencereye süt, şeker, un, kaymak ve vanilini ekleyin. Koyulaşıncaya kadar orta ateşte pişirin. Kıvam almaya başlayınca tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Üzerine toz krem şantiyi ekleyip mikserle çırpın. Kavurduğunuz kadayıfın yarısını bir kalıbın içerisine bastırarak yayın. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün ve her yere yayın. Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökerek en az 2-3 saat buzdolabında bekletin. Soğuyan tatlıyı antep fıstığı döküp servis edebilirsiniz.

2. Peynirli Kadayıf Böreği Tarifi:

2. Peynirli Kadayıf Böreği Tarifi:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1/4 çay bardağı zeytinyağı

  • 1/2 bardak süt

  • 2 yumurta

  • Tel kadayıf

  • Lor peyniri

Bir kapta yoğurdu, yumurtaları, zeytinyağını ve sütü iyice karıştırın. Tavaya biraz yağ ekleyip bir kat tel kadayıf yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımdan sürüp bir kat daha tel kadayıf ile kapatın. Lor peynirini ekleyin ve tekrar karışımdan dökün. Bir kat daha tel kadayıf ekleyip, üzerine karışımın geri kalanını boşaltın. Bir tabak yardımıyla böreği ters yüz ederek pişirin.

3. Künefe Tarifi:

3. Künefe Tarifi:

  • 350 gram tel kadayıf

  • 150 gram tereyağı

  • 200 gram tuzsuz Antakya peyniri veya dil peyniri

Pişirmek için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için;

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 1,5 su bardağı su

  • Limon suyu

Şerbeti için; şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca birkaç damla limon suyu ilave edip yaklaşık 20 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. Kadayıfı bir tepsiye alın Elinizle ayırarak küçük parçalar haline getirin. Oda sıcaklığındaki tereyağı ilave ederek ayırmaya devam edin. İki eşit parçaya ayırın. Künefeyi pişirmek için; oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ile künefeyi pişireceğiniz tepsiyi yağlayın. Tereyağlı kadayıf karışımının yarısını tepsi tabanına bastırarak yayın. Suyunu süzdüğünüz tuzsuz peyniri ufalayarak kadayıf üzerine yayın. Bir miktar daha peynirlerin üzerine tereyağı bırakın. Kadayıfın kalan yarısını peynirlerin üzerine kaplayın. İyice sıkıştırın. Tepsiyi ocak üzerinde gezdirerek künefeyi kısık ateşte pişirin. Tabanı pişince bir tabak yardımıyla ters çevirerek tekrar tepsiye alın ve diğer yüzünü de pişirin. Sıcak künefeye soğuk şerbeti dökün.

4. Kadayıflı Muz Tarifi:

4. Kadayıflı Muz Tarifi:

  • 1/2 paket kadayıf

  • 4 adet muz

  • Şerbet

  • Karamel sos

  • Sıvı yağ

  • Antep fıstığı

  • Tek kullanımlık sıkma torbası

Muzu soyun ve muzun içini çıkartın. İçine karamel sosu sıkın ve muz dilimi ile kapatın. Etrafını kadayıf ile güzelce sarın. Buzdolabında 10-15 dakika beklettikten sonra kızartın. Üzerine şerbet ve Antep fıstığı dökerek servis edin.

5. Tel Kadayıf Şinitzel Tarifi:

6. Çıtır Kadayıf Kaseleri Tarifi:

6. Çıtır Kadayıf Kaseleri Tarifi:

Kadayıf için;

  • 150 gr çiğ tel kadayıf

  • 75 gr tereyağı

  • 70 gr bitter çikolata

Dolgu;

  • 1 paket hazır vanilyalı puding karışımı

  • 500 ml (2.5 su bardağı) süt

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Şurup;

  • 170 gr (1 su bardağı) toz şeker

  • 200 ml (1 su bardağı) su

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Süslemek için;

  • Toz fıstık

Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari yöntemi ile eritin. Kadayıfı büyük bir tepsi içine alın ve üzerine çikolatalı tereyağını gezdirerek dökün. Eliniz ile fazla ezmeden alttan üste doğru karıştırarak her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Kadayıftan bir parça alıp muffin kalıbının bir bölmesine taban ve yanlarını kaplayacak şekilde yerleştirin. Kalan kadayıfı da diğer 7 adet bölmeye aynı şekilde yerleştirin ve180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp kalıp içinde soğumaya bırakın. Sütü bir tencereye alıp üzerine puding poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, tereyağını ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve arada karıştırarak soğutun. Oda sıcaklığına gelince buzdolabında 1 saat bekletin. Toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın ve 10 dakika soğumaya bırakın. Şurubu kalıptaki kadayıfın üzerine gezdirerek dökün. 10 dakika bekletin ve kalıplarından dikkatlice çıkarıp servis tabağına sıralayın. Buzdolabındaki pudingi çıkarıp kaşık ile iyice karıştırın. Krema sıkma torbasına doldurun ve şekilli sıkarak kadayıfların içini doldurun. Üzerlerini toz fıstık ile süsleyip servis yapın.

7. Cevizli Kadayıf Dolması Tarifi:

7. Cevizli Kadayıf Dolması Tarifi:

  • Yarım kilo taze kadayıf

  • 4 adet yumurta

  • 2 su bardağı ceviz içi

  • 3 su bardağı şeker

  • 2,5 su bardağı su

  • 5-6 damla limon

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

İşe şerbeti yapmak ile başlayın. Çünkü tatlınızın sıcak şerbetinizin ise soğuk olması gerekiyor. Bir tencereye şekeri ve suyu alıp karışmaya başlayın. Kaynadıktan sonra limonu döküp birkaç dakika daha karıştırın. Yumurtalarınızı kaseye kırıp iyice karıştırın. Ardından kadayıftan biraz koparıp ayırarak bir zemin oluşturun. Zeminin üzerine cevizi koyup sıkıca sarın. Sardığınız kadayıfı yumurtaya iyice bulayın ve fazla yumurtayı almak için avucunuzun içinde sıkın. Tüm kadayıfların sarma işlemi bitince kızgın yağda kızartın. Üzerine fıstık veya ceviz serperek servis edebilirsiniz. Dilerseniz yanına dondurma ya da kaymak koyabilirsiniz.

8. Tel Kadayıflı Köfte Tarifi:

8. Tel Kadayıflı Köfte Tarifi:

  • 250 gr kıyma

  • 150 gr tel kadayıf

  • 100 gr tereyağı

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet yumurta

  • Galata unu veya kuru ekmek

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Kimyon

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 Yemek kaşığı salça

  • Nane

Kıyma, soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları geniş bir kapta karıştırıp, ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Tel kadayıfı tereyağı ile açın, köfteleri tel kadayıf ile sarın. (Bu aşamada isterseniz köfteleri önce yumurtaya daha sonra tel kadayıfa bulayarak fırınlayabilirsiniz.) 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.  Yoğurt ve naneli salça sos ile servis edin.

9. Kadayıflı Mandalinalı Pasta Tarifi:

9. Kadayıflı Mandalinalı Pasta Tarifi:

  • 200 gr labne

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2,5 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1,5 yemek kaşığı nişasta

  • 5 yemek kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

  • 100 gr hazır fırınlanmış kadayıf

  • 1,5 yemek kaşığı şeker

  • 1,5 yemek kaşığı ceviz

  • 1 adet hazır pandispanya

  • 4 adet mandalina

  • 2 adet mandalinanın suyu

Kadayıfları bir tavaya alın tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker ve ceviz ile rengi altın sarısı olana kadar kavurun. Kelepçeli kalıbın içerisine hazırladığınız karışımı bastırarak taban oluşturun ve buzdolabında bekletin. Bir sos tenceresinde un, süt, nişasta, 5 yemek kaşığı şekeri karıştırarak pişirin. Soğuyan karışımın içerisine labne ekleyip karıştırın. Hazır pandispanyayı 2 adet mandalinanın suyu ile ıslatın. Pandispanyayı kelepçeli kalıba koyun. üzerine hazırladığınız kremayı ve minik doğranmış mandalinaları koyun. Üzerine kadayıfı koyup mandalina ile süsleyerek servis edin.

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