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MasterChef 2025 Hilal Ağca Kimdir, Kaç Yaşında? Hilal Ağca Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Hilal Ağca Kimdir, Kaç Yaşında? Hilal Ağca Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 15:51

MasterChef Türkiye 2025'te kadro netleşmeye başladı. Yarışmacıların tüm yeteneklerini sergilediği ve ana kadroya girmek için mücadele ettiği MasterChef'te ilk beş yarışmacı geride kaldı. İlk haftanın son gününde ana kadroya girmeye hak kazanan ve Japonca sevinen Hilal Ağca da merak edilmeye başladı. MasterChef Türkiye 2025 Hilal Ağca kimdir, kaç yaşında, kariyeri, Instagram hesabı sorularına cevap arıyorsanız işte detaylar...

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MasterChef Hilal Ağca Kimdir, Kaç Yaşında?

MasterChef Hilal Ağca Kimdir, Kaç Yaşında?

MasterChef'te ana kadroya girmeyi başaran Hilal Ağca, 24 yaşında. Hilal Ağca'nın İstanbul'da yaşadığı biliniyor ancak nereli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

MasterChef Hilal Ağca Kariyeri

MasterChef Hilal Ağca Kariyeri

14 yaşından bu yana mutfakta çalışan Hilal Ağca, 10 yıldır sektörde bulunuyor. Yaklaşık 7 yıldır profesyonel mutfaklarda görev yapan Hilal Ağca'nın, 3 yıldır bir restoranda sushi şefi olarak çalıştığı biliniyor. Daha önce farklı otellerde ve restoranlarda Akdeniz, Asya, İtalyan ve Japon mutfağı üzerine deneyim kazandığı biliniyor.

MasterChef Hilal Ağca Instagram Hesabı

MasterChef Hilal Ağca Instagram Hesabı

MasterChef'in ilk haftasında ana kadroya kalmayı başaran Hilal Ağca'nın Instagram hesabı @hilalagc.a olarak biliniyor. Yarışmacının ana kadroya seçildiği zamanki takipçi sayısı ise 3.650.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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