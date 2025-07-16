MasterChef 2025 Hilal Ağca Kimdir, Kaç Yaşında? Hilal Ağca Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef Türkiye 2025'te kadro netleşmeye başladı. Yarışmacıların tüm yeteneklerini sergilediği ve ana kadroya girmek için mücadele ettiği MasterChef'te ilk beş yarışmacı geride kaldı. İlk haftanın son gününde ana kadroya girmeye hak kazanan ve Japonca sevinen Hilal Ağca da merak edilmeye başladı. MasterChef Türkiye 2025 Hilal Ağca kimdir, kaç yaşında, kariyeri, Instagram hesabı sorularına cevap arıyorsanız işte detaylar...
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MasterChef Hilal Ağca Kimdir, Kaç Yaşında?
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MasterChef Hilal Ağca Kariyeri
MasterChef Hilal Ağca Instagram Hesabı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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