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Hudutsuz Sevda Şeref Emre Törün Kimdir, Nereli? Emre Törün Neden Öldü?

Hudutsuz Sevda Şeref Emre Törün Kimdir, Nereli? Emre Törün Neden Öldü?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.07.2025 - 00:11

Ünlü oyuncu Emre Törün, acı bir haberle gündeme geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Birsen Altuntaş'ın vefat haberini paylaştığı ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından 'Emre Törün kimdir, hangi dizilerde rol aldı, neden öldü?' gibi sorular araştırılmaya başladı.

İşte, detaylar...

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Emre Törün Kimdir, Kaç Yaşında?

Emre Törün Kimdir, Kaç Yaşında?

Ünlü oyuncu Emre Törün, 11 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu seslendirme sanatçısı ve oyuncu olarak biliniyordu. Emre Törün, 53 yaşındaydı.

Emre Törün Dizileri, Hangi Dizilerde Oynadı?

Emre Törün Dizileri, Hangi Dizilerde Oynadı?

Birbirinden popüler yapımlarda rol alan Emre Törün, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Şeref karakterine hayat vermişti.

Emre Törün Rol Aldığı Dizi ve Filmleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref

  • Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan

  • Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan

  • Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet

  • Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios

  • Arka Sokaklar - (2020) - Civan

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı

  • Reaksiyon - (2014) - Savcı

  • Güneşi Beklerken

  • Bulutların Ötesi - Nusret

  • Beşinci Boyut

  • Arka Sokaklar - (2006) - Ayhan

  • Büyük Umutlar - Cevat

  • Halk Düşmanı - Alper

  • Hayat A.Ş.

  • Koçum Benim

  • Ona Bakma Bana Bak

  • Kara Melek

Emre Törün Neden Öldü?

Emre Törün Neden Öldü?

Emre Törün uzun bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Karaciğerine sıçramasının ardından durumu ağırlaşan oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 15 Temmuz 2025'te hayatını kaybetti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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