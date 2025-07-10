Orkun Kökçü Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?

Futbola 2007 yılında Stormvogels altyapısında başlayan Kökçü, ardından FC Groningen ve Feyenoord altyapısında gelişimini sürdürdü. 2018 yılında 17 yaşındayken Feyenoord A takımıyla sahaya çıktı ve ilk resmi maçında gol attı. Eredivisie’deki ilk maçında da bir gol ve bir asistle dikkat çekti. Feyenoord ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatan futbolcu, 2023’te Benfica’ya transfer oldu.