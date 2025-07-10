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Orkun Kökçü Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?

Orkun Kökçü Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 19:52

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Orkun Kökçü’nün kariyeri gündemde. Futbolseverler, Orkun Kökçü kimdir, hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kökçü, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyer geçmişine sahip.

Peki, Orkun Kökçü’nün futbol yolculuğu nasıl başladı? İşte detaylar…

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Orkun Kökçü Kimdir?

Orkun Kökçü Kimdir?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda’nın Haarlem kentinde doğdu. Orta saha mevkiinde görev yapan Kökçü, Hollanda altyapısında yetişmesine rağmen Türkiye millî takımını tercih etti. Futbola küçük yaşlarda başlayan oyuncu, profesyonel kariyerine Feyenoord formasıyla adım attı. Kökçü, şu anda Portekiz’in Benfica kulübünde forma giymektedir.

Orkun Kökçü Kaç Yaşında?

Orkun Kökçü Kaç Yaşında?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 doğumludur. 2024 itibarıyla 23 yaşındadır.

Orkun Kökçü Nereli?

Orkun Kökçü’nün ailesi, Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez köyündendir. Kökçü, Hollanda doğumlu olsa da aslen Türk kökenlidir.

Orkun Kökçü'nün Kariyer Başlangıcı

Orkun Kökçü'nün Kariyer Başlangıcı

Futbola 2007 yılında Stormvogels altyapısında başlayan Kökçü, ardından FC Groningen ve Feyenoord altyapısında gelişimini sürdürdü. 2018 yılında 17 yaşındayken Feyenoord A takımıyla sahaya çıktı ve ilk resmi maçında gol attı. Eredivisie’deki ilk maçında da bir gol ve bir asistle dikkat çekti. Feyenoord ile sözleşmesini 2023’e kadar uzatan futbolcu, 2023’te Benfica’ya transfer oldu.

Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?

Orkun Kökçü Hangi Takımlarda Oynadı?

Altyapı Kariyeri

  • 2007–2011: Stormvogels

  • 2011–2014: FC Groningen

  • 2014–2018: Feyenoord

Profesyonel Kariyer

  • 2018–2023: Feyenoord

  • 2023– : Benfica

Millî Takım Kariyeri

  • 2017: Hollanda U-17

  • 2017–2018: Hollanda U-18

  • 2018–2019: Hollanda U-19

  • 2019: Türkiye U-21

  • 2020– : Türkiye

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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