Marmaray’da “Kanlı Bebek” ile İsrail Protestosu Yapıldı
Marmaray’da “Kanlı Bebek” ile İsrail Protestosu Yapıldı
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İsrail, 2024’ün başından beri Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı şehir büyük bir ablukaya alınmış durumda.
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İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı. Ayrıca milyonlarca insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya.
Dünyanın bir kısmı ise İsrail’in bu katliamına sessiz. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’yi ziyaret etmiş ve siyasilerden büyük destek görmüştü.
Ayrıca İsrail, tüm tepkilere rağmen dün akşam resmi açılışı yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da yer aldı.
Bugün ise Türkiye’den bir grup İsrail’i İstanbul’da protesto etti.
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Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda bırakılan kanlı oyuncak bebeklerle İsrail’in Gazze’de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.
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