Marmaray’da “Kanlı Bebek” ile İsrail Protestosu Yapıldı

İsrail, dünyanın bir kesiminden gelen tepkilere rağmen Filistin’de yaptığı katliama devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi’nde konuşma yapmış ve daha fazla silah talebinde bulunmuştu. İsrail, bugün Marmaray’ın Sirkeci durağında “kanlı bebeklerle” protesto edildi.