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Marmaray’da “Kanlı Bebek” ile İsrail Protestosu Yapıldı

Marmaray’da “Kanlı Bebek” ile İsrail Protestosu Yapıldı

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 14:32

İsrail, dünyanın bir kesiminden gelen tepkilere rağmen Filistin’de yaptığı katliama devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi’nde konuşma yapmış ve daha fazla silah talebinde bulunmuştu. İsrail, bugün Marmaray’ın Sirkeci durağında “kanlı bebeklerle” protesto edildi.

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İsrail, 2024’ün başından beri Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı şehir büyük bir ablukaya alınmış durumda.

İsrail, 2024’ün başından beri Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı şehir büyük bir ablukaya alınmış durumda.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı. Ayrıca milyonlarca insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine yaklaştı. Ayrıca milyonlarca insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Dünyanın bir kısmı ise İsrail’in bu katliamına sessiz. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’yi ziyaret etmiş ve siyasilerden büyük destek görmüştü.

Dünyanın bir kısmı ise İsrail’in bu katliamına sessiz. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’yi ziyaret etmiş ve siyasilerden büyük destek görmüştü.

Ayrıca İsrail, tüm tepkilere rağmen dün akşam resmi açılışı yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da yer aldı.

Ayrıca İsrail, tüm tepkilere rağmen dün akşam resmi açılışı yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da yer aldı.

Bugün ise Türkiye’den bir grup İsrail’i İstanbul’da protesto etti.

Bugün ise Türkiye’den bir grup İsrail’i İstanbul’da protesto etti.
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Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda bırakılan kanlı oyuncak bebeklerle İsrail’in Gazze’de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.

Marmaray’ın Sirkeci İstasyonu’nda bırakılan kanlı oyuncak bebeklerle İsrail’in Gazze’de açlıkla tehdit ettiği ve bombalarla öldürdüğü çocuklara dikkat çekilmek istendi.

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