İsrail Güçleri TRT Haber Ekibine Saldırdı, Kameraman Yaralandı
İsrail Güçleri TRT Haber Ekibine Saldırdı, Kameraman Yaralandı
İsrail askerleri TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyı kınadığını belirtirken, 'Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir' dedi.
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TRT Haber ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.
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İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:
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