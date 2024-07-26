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İsrail Güçleri TRT Haber Ekibine Saldırdı, Kameraman Yaralandı

İsrail Güçleri TRT Haber Ekibine Saldırdı, Kameraman Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.07.2024 - 16:17

İsrail askerleri TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyı kınadığını belirtirken, 'Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir' dedi.

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TRT Haber ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.

TRT Haber ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır.

Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir.

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