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Marmara'da Peş Peşe Yaşanan Depremleri Prof. Dr. Okan Tüysüz Yorumladı "KAF'ın Kuzey Kolu Farklı Bir Koldur"

Marmara'da Peş Peşe Yaşanan Depremleri Prof. Dr. Okan Tüysüz Yorumladı "KAF'ın Kuzey Kolu Farklı Bir Koldur"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.02.2024 - 17:52

Son günlerde Marmara Körfezi'nde peş peşe gerçekleşen depremler vatandaşların dikkatini çekti. Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyebileceği endişe yarattı. Konuya ilişkin yorum Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi. Peki, Kuzey Anadolu Fayı'ndaki bu hareketlilik neye işaret ediyor? 

İşte, detaylar...

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Marmara Körfezi'nde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, İstanbul için endişeye neden oldu!

Marmara Körfezi'nde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, İstanbul için endişeye neden oldu!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 31 Ocak Çarşamba günü saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son günlerde sık sık gündeme gelen bu sarsıntılar vatandaşların dikkatini çekti. 

Halk TV'den Begüm Şenkara'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul depremine ilişkin endişelere yanıt verdi.

Gemlik Körfezi'ndeki deprem İstanbul depremini tetikler mi?

Gemlik Körfezi'ndeki deprem İstanbul depremini tetikler mi?

İlk olarak Gemlik Körfezi'ndeki 3.4 büyüklüğündeki depremi ele alan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin İstanbul depremi ile bir alakası olmadığını bildirdi. 

Tüysüz, 'Bu Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisindeki başka bir kolu üzerinde meydana gelen bir depremdir' dedi.

Büyük İstanbul depremi Kuzey Anadolu Fayı'nın 'kuzey kolu' ile ilgili!

Büyük İstanbul depremi Kuzey Anadolu Fayı'nın 'kuzey kolu' ile ilgili!

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde daha önce meydana gelen depremleri ele alan Tüysüz, İstanbul depremine ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

'Hepimizin bildiği gibi 4 Aralık 2013 tarihinde 5.1 büyüklüğünde Gemlik Körfezi içerisinde bir deprem meydana gelmişti. Buradaki fayların yapısına baktığımız zaman çok parçalı, küçük, çok sayıda fay var. 5.1’lik deprem olasılıkla buradaki diğer fayları kısmen etkilemiş o nedenle de o günden bugüne kadar deprem olmaktadır. Burada büyük bir deprem potansiyeli yoktur. Ama Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu farklı bir koldur.' 

Bu sözlerin ardından 'Büyük İstanbul depremini oluşturmasını beklediğimiz bu kuzeydeki koldur. Kendisi kırılırsa beklediğimiz depremi oluşturmuş olur.' açıklamasıyla fayın 'kuzey kolunu' işaret etti.

İstanbul için dikkat çeken uyarı: Marmara Denizi içerisinde, KAF'ın kuzey kolu kırıldığı takdirde 7.5'e kadar deprem üretebilir!

İstanbul için dikkat çeken uyarı: Marmara Denizi içerisinde, KAF'ın kuzey kolu kırıldığı takdirde 7.5'e kadar deprem üretebilir!

Begüm Şenkara, 'Olası büyük Marmara depreminde önlem almazsak bizi bekleyen senaryolar nelerdir?' diye sordu.

Tüysüz, en büyüğü 7.5'e varan depremler için uyarıda bulundu. 'Türkiye açısından altından kalkılması zor bir durum ortaya çıkaracaktır. Marmara Denizi içerisinde, üzerinde deprem beklediğimiz fay kırıldığı takdirde; bu birkaç parçalı faydır. En büyüğü 7.5’e varabilecek 7.2’ye varabilecek depremler üretir.' 

Prof. Dr. Tüysüz, böyle depremler olduğu takdirde özellikle İstanbul’un ve Marmara'nın Marmara Denizi’ne bakan kıyılarında ciddi hasar meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Büyük İstanbul depremi meydana gelirse o illerde risk büyük: İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'de risk altında!

Büyük İstanbul depremi meydana gelirse o illerde risk büyük: İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'de risk altında!

İstanbul'un Asya yakasında, Tekirdağ kıyılarına kadar pek çok bölge risk gurubunda! 

Tüysüz, tehlikeli gördüğü bölgeleri, 'İstanbul’un Asya yakasında Tuzla’dan başlayan Kadıköy’e kadar uzanan Avrupa Yakası’nda aşağı yukarı Eminönü, Eyüp, Fatih’ten başlayıp Silivri’ye kadar uzanan ve daha ötede de Tekirdağ kıyılarına vuracak bir deprem meydana gelecektir.' sözleriyle ifade etti. 

'Bu deprem sadece İstanbul’la sınırlı kalmaz' diyen profesör doktor, 'Kocaeli’nde, Yalova’da Balıkesir’de de hasarlara yol açabilir. Hatta Çanakkale’ye kadar etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu bölgelerde önemli hasarlar yaratabilir. Tabii İstanbul’un temel sorunu aslında sadece deprem değil. Deprem olacak yerdeki nüfusun fazla artmış olmasıdır.' diyerek Marmara Bölgesi için ciddi bir uyarıda bulundu.

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Peki, İstanbul'da tsunami yatkınlığı var mı?

Peki, İstanbul'da tsunami yatkınlığı var mı?

Jeolojik olarak bunun mümkün olduğunu ifade eden Okan Tüysüz, 'Depreme hiç hazır değiliz! 'Demek ki biz deprem değil tüm afetlere neredeyse hiç hazır değiliz.' diyerek durumun ciddiyetinin altını çizdi. 

Tsunamiye ilişkin yorumunu ise şu ifadelerle açıkladı: 'Geçmiş depremlere baktığımız zaman gerek İstanbul’da gerekse Marmara’nın diğer kesimlerinde tsunami olmuştur. Genelde jeolojide şöyle bir kural vardır: Geçmişte bir yerde ne olmuş ise gelecekte de aynısı olabilir. Dolasıyla, Marmara kıyılarında tsunami tehlikesi vardır.'

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Recep Tayyip Karabulut

hay sikecem depremlerinide kafalarınıda artık çok abarttılar İstanbul depremini her gün tekrarlamaktan bıkmadılar

Recep Tayyip Karabulut

depremin beklendiği yer batı marmaya deprem olan yer güneyin çaprazında yine büyük depremin beklenen yeriyle bir alakası yok

Sıla Aral

Marmara bölgesindeki her depremi "beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" geyiği yapmaktan bıkmadınız mı artık arkadaş? milyon defa söylendi beklenen kolda... Devamını Gör