Marmara'da Peş Peşe Yaşanan Depremleri Prof. Dr. Okan Tüysüz Yorumladı "KAF'ın Kuzey Kolu Farklı Bir Koldur"

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde daha önce meydana gelen depremleri ele alan Tüysüz, İstanbul depremine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Hepimizin bildiği gibi 4 Aralık 2013 tarihinde 5.1 büyüklüğünde Gemlik Körfezi içerisinde bir deprem meydana gelmişti. Buradaki fayların yapısına baktığımız zaman çok parçalı, küçük, çok sayıda fay var. 5.1’lik deprem olasılıkla buradaki diğer fayları kısmen etkilemiş o nedenle de o günden bugüne kadar deprem olmaktadır. Burada büyük bir deprem potansiyeli yoktur. Ama Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu farklı bir koldur.'

Bu sözlerin ardından 'Büyük İstanbul depremini oluşturmasını beklediğimiz bu kuzeydeki koldur. Kendisi kırılırsa beklediğimiz depremi oluşturmuş olur.' açıklamasıyla fayın 'kuzey kolunu' işaret etti.