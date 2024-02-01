Marmara'da Peş Peşe Yaşanan Depremleri Prof. Dr. Okan Tüysüz Yorumladı "KAF'ın Kuzey Kolu Farklı Bir Koldur"
Marmara'da Peş Peşe Yaşanan Depremleri Prof. Dr. Okan Tüysüz Yorumladı "KAF'ın Kuzey Kolu Farklı Bir Koldur"
Son günlerde Marmara Körfezi'nde peş peşe gerçekleşen depremler vatandaşların dikkatini çekti. Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyebileceği endişe yarattı. Konuya ilişkin yorum Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi. Peki, Kuzey Anadolu Fayı'ndaki bu hareketlilik neye işaret ediyor?
İşte, detaylar...
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Marmara Körfezi'nde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, İstanbul için endişeye neden oldu!
Gemlik Körfezi'ndeki deprem İstanbul depremini tetikler mi?
Büyük İstanbul depremi Kuzey Anadolu Fayı'nın 'kuzey kolu' ile ilgili!
İstanbul için dikkat çeken uyarı: Marmara Denizi içerisinde, KAF'ın kuzey kolu kırıldığı takdirde 7.5'e kadar deprem üretebilir!
Büyük İstanbul depremi meydana gelirse o illerde risk büyük: İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkale'de risk altında!
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Peki, İstanbul'da tsunami yatkınlığı var mı?
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hay sikecem depremlerinide kafalarınıda artık çok abarttılar İstanbul depremini her gün tekrarlamaktan bıkmadılar
depremin beklendiği yer batı marmaya deprem olan yer güneyin çaprazında yine büyük depremin beklenen yeriyle bir alakası yok
Marmara bölgesindeki her depremi "beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" geyiği yapmaktan bıkmadınız mı artık arkadaş? milyon defa söylendi beklenen kolda... Devamını Gör