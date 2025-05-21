Markalardan Yeni İndirim Kararı: İkinci Ürünü Alanlara Büyük İndirim Var!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/markal...
Reklam Kurumu’nun geçen yıl yanıltıcı indirimler nedeniyle markalara kestiği 40 milyon TL’den fazla cezalar sonrasında markalar indirim sistemlerini değiştirme kararı aldı. NTV’de yer alan habere göre; yanıltıcı indirimlere karşılık olarak artık ikinci ürünlerde indirimler uygulanıyor.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel yaptığı açıklamada, markaların ikinci ürüne yüzde 50 civarında indirim yapıldığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Markalarda indirim sistemi değişti, ikinci ürüne büyük indirimler var!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın