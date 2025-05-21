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Markalardan Yeni İndirim Kararı: İkinci Ürünü Alanlara Büyük İndirim Var!

Markalardan Yeni İndirim Kararı: İkinci Ürünü Alanlara Büyük İndirim Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 14:26 Son Güncelleme: 21.05.2025 - 14:38

Reklam Kurumu’nun geçen yıl yanıltıcı indirimler nedeniyle markalara kestiği 40 milyon TL’den fazla cezalar sonrasında markalar indirim sistemlerini değiştirme kararı aldı. NTV’de yer alan habere göre; yanıltıcı indirimlere karşılık olarak artık ikinci ürünlerde indirimler uygulanıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel yaptığı açıklamada, markaların ikinci ürüne yüzde 50 civarında indirim yapıldığını ifade etti.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/markal...
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Markalarda indirim sistemi değişti, ikinci ürüne büyük indirimler var!

Markalarda indirim sistemi değişti, ikinci ürüne büyük indirimler var!

Yanıltıcı indirimler sonrası Rekabet Kurumu’nun kestiği cezalar markaları farklı yöntemler kullanmaya sevk etti, indirim yönetimi değişti. 

NTV’de yer alan habere göre; Şu an sadece ikinci ürünü alana yüksek indirim yapılıyor. Markalar mecbur kaldıklarını savunurken, tüketici dernekleri bu uygulamaya karşı çıkıyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel yaptığı açıklamada, indirim kuralının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek enflasyon döneminde bu kuralın çok geçerli olamayacağını dile getirdi. Öncel, markaların yeni indirim yöntemine geçtiklerini bildirerek, ikinci ürüne yüzde 50 civarında indirim yapıldığını ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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