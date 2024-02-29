Margot Robbie'nin Taksim'de Görüntülendiği İddiası Herkese İşi Gücü Bıraktırdı

Son olarak Barbie filmiyle seyirci karşısına çıkan Margot Robbie, hem güzelliği hem oyunculuğuyla herkesin dikkatini çeken bir isim. Haliyle Taksim'de bir kafede olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada yayılınca herkes işi gücü bıraktı!

Gelin detaylara bir bakalım, neredeymiş bu Margot Robbie?