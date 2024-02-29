Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Margot Robbie'nin Taksim'de Görüntülendiği İddiası Herkese İşi Gücü Bıraktırdı

Margot Robbie'nin Taksim'de Görüntülendiği İddiası Herkese İşi Gücü Bıraktırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:31

Son olarak Barbie filmiyle seyirci karşısına çıkan Margot Robbie, hem güzelliği hem oyunculuğuyla herkesin dikkatini çeken bir isim. Haliyle Taksim'de bir kafede olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada yayılınca herkes işi gücü bıraktı!

Gelin detaylara bir bakalım, neredeymiş bu Margot Robbie?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Margot Robbie, sinema tarihinin en iyi kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Margot Robbie, sinema tarihinin en iyi kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.

Oyunculuk yelpazesi oldukça geniş olan ünlü isim, son olarak Barbie ile karşımıza çıktı. Doğrusu Barbie rolünde ondan başkasını düşünmek de hata olurdu!

Akademi ve Altın Küre'ye aday gösterildi, Barbie filmiyle de pek çok ödülün sahibi oldu kendisi.

Akademi ve Altın Küre'ye aday gösterildi, Barbie filmiyle de pek çok ödülün sahibi oldu kendisi.

2000'lerin sonunda doğru kariyerine başlayan isim, bugüne kadar sayısız filmde rol aldı. Özellikle 2013 yılında rol aldığı About Time ile adından söz ettiren Robbie'nin yıldızı gün geçtikçe parladı.

Haliyle kendisinin şu sıralar Türkiye'de olduğu, bir reklam görüşmesi için geldiği iddiası herkesi ayağa kaldırdı!

Haliyle kendisinin şu sıralar Türkiye'de olduğu, bir reklam görüşmesi için geldiği iddiası herkesi ayağa kaldırdı!

Nasıl kaldırmasın ki?

Sosyal medyada dolaşan bu fotoğrafa belki denk gelmişsinizdir. Bu fotoğrafın Taksim'de çekildiği ve Margot Robbie'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşan bu fotoğrafa belki denk gelmişsinizdir. Bu fotoğrafın Taksim'de çekildiği ve Margot Robbie'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Margot Robbie'nin bu fotoğrafı aslında New York'taki bir cafeden paylaşılmıştı.

Margot Robbie'nin bu fotoğrafı aslında New York'taki bir cafeden paylaşılmıştı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Haliyle bu fotoğrafa inanan binlerce kişi işi gücü bıraktı! 😂

Haliyle bu fotoğrafa inanan binlerce kişi işi gücü bıraktı! 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?