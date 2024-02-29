Margot Robbie'nin Taksim'de Görüntülendiği İddiası Herkese İşi Gücü Bıraktırdı
Margot Robbie'nin Taksim'de Görüntülendiği İddiası Herkese İşi Gücü Bıraktırdı
Son olarak Barbie filmiyle seyirci karşısına çıkan Margot Robbie, hem güzelliği hem oyunculuğuyla herkesin dikkatini çeken bir isim. Haliyle Taksim'de bir kafede olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada yayılınca herkes işi gücü bıraktı!
Gelin detaylara bir bakalım, neredeymiş bu Margot Robbie?
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Margot Robbie, sinema tarihinin en iyi kadın oyuncuları arasında gösteriliyor.
Akademi ve Altın Küre'ye aday gösterildi, Barbie filmiyle de pek çok ödülün sahibi oldu kendisi.
Haliyle kendisinin şu sıralar Türkiye'de olduğu, bir reklam görüşmesi için geldiği iddiası herkesi ayağa kaldırdı!
Sosyal medyada dolaşan bu fotoğrafa belki denk gelmişsinizdir. Bu fotoğrafın Taksim'de çekildiği ve Margot Robbie'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi.
Margot Robbie'nin bu fotoğrafı aslında New York'taki bir cafeden paylaşılmıştı.
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Haliyle bu fotoğrafa inanan binlerce kişi işi gücü bıraktı! 😂
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