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Malezya'da Feci Olay! Kaldırımda Yürürken Çukura Düşen Kadın Bulunamadı: 8 Gündür Arıyorlar

Malezya'da Feci Olay! Kaldırımda Yürürken Çukura Düşen Kadın Bulunamadı: 8 Gündür Arıyorlar

Malezya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 16:21

Malezya'da kaldırımın aniden çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu. Kadın turist 8 gündür sabah akşam süren çalışmalara rağmen bulunamadı.

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8 gün önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki kaldırım aniden çöktü. Kaldırımın üzerinde duran kadın ise kaybolmuştu.

8 gün önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki kaldırım aniden çöktü. Kaldırımın üzerinde duran kadın ise kaybolmuştu.

48 yaşındaki Hindistanlı turist Vijaya Lakshmi Gali, geçen hafta yakınlardaki bir tapınağa giderken yerde oluşan 8 metrelik obruğa düşerek kayıplara karışmıştı.

48 yaşındaki Hindistanlı turist Vijaya Lakshmi Gali, geçen hafta yakınlardaki bir tapınağa giderken yerde oluşan 8 metrelik obruğa düşerek kayıplara karışmıştı.

Kayıp kadını bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ekipleri, dalgıçlar, köpekler, su altı kameraları ve gelişmiş teknolojiye sahip araçlarla 8 gündür yerin altında Gali'yi bulmaya çalışıyor. Ancak yetkililer arama çalışmalarının ekipler için çok riskli hale geldiğini vurguladı.

Kayıp kadını bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ekipleri, dalgıçlar, köpekler, su altı kameraları ve gelişmiş teknolojiye sahip araçlarla 8 gündür yerin altında Gali'yi bulmaya çalışıyor. Ancak yetkililer arama çalışmalarının ekipler için çok riskli hale geldiğini vurguladı.

8 günde sadece kadının terlikleri bulunabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında ilk obruğun yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.

8 günde sadece kadının terlikleri bulunabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında ilk obruğun yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.
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Çoban yıldızı Luna

Yer yarıldı içine girdi tabiri tam olarak bu galiba..

oxy

malezya da tam bir kara delik.Uçak düşer bulunamaz,insan düşer bulunamaz.