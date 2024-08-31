Malezya'da Feci Olay! Kaldırımda Yürürken Çukura Düşen Kadın Bulunamadı: 8 Gündür Arıyorlar
Malezya'da Feci Olay! Kaldırımda Yürürken Çukura Düşen Kadın Bulunamadı: 8 Gündür Arıyorlar
Malezya'da kaldırımın aniden çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu. Kadın turist 8 gündür sabah akşam süren çalışmalara rağmen bulunamadı.
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8 gün önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki kaldırım aniden çöktü. Kaldırımın üzerinde duran kadın ise kaybolmuştu.
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48 yaşındaki Hindistanlı turist Vijaya Lakshmi Gali, geçen hafta yakınlardaki bir tapınağa giderken yerde oluşan 8 metrelik obruğa düşerek kayıplara karışmıştı.
Kayıp kadını bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kurtarma ekipleri, dalgıçlar, köpekler, su altı kameraları ve gelişmiş teknolojiye sahip araçlarla 8 gündür yerin altında Gali'yi bulmaya çalışıyor. Ancak yetkililer arama çalışmalarının ekipler için çok riskli hale geldiğini vurguladı.
8 günde sadece kadının terlikleri bulunabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında ilk obruğun yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.
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Yer yarıldı içine girdi tabiri tam olarak bu galiba..
malezya da tam bir kara delik.Uçak düşer bulunamaz,insan düşer bulunamaz.