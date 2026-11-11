Maldivler'den İsraillilere Kalıcı Yasak: Pasaportunda İsrail Yazanlar Hiçbir Koşulda Adaya Giremeyecek

Muizzu, 10 Kasım 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail pasaportu taşıyanların 'hiçbir koşulda' Maldivler'e giremeyeceğini söyledi. Aynı gün hükümet, yasağın Gazze'deki askerî operasyonlara bağlı mevcut şartını kaldıran düzenlemeyi Meclis'e sundu. Teklif henüz yasalaşmış değil.

Mevcut kurala göre ikinci bir pasaportu olan İsrailli, o pasaportla adaya girebiliyor. Muizzu bunun yatırım kapısını açmayacağını belirtti: İsrailli kişi ve şirketlerin Maldivler'de mülk almasını ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmasını engelleyecek ayrı bir emlak yasa teklifi de Meclis'te. Muizzu, alıcıların taramadan geçirileceğini ifade etti.