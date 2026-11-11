article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Maldivler'den İsraillilere Kalıcı Yasak: Pasaportunda İsrail Yazanlar Hiçbir Koşulda Adaya Giremeyecek

Maldivler'den İsraillilere Kalıcı Yasak: Pasaportunda İsrail Yazanlar Hiçbir Koşulda Adaya Giremeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 18:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye hiçbir koşulda giremeyeceğini duyurdu. Nisan 2025'te Gazze'deki saldırıların bitmesi şartına bağlanan yasağı kalıcı hale getirecek yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif yasalaşırsa İsrail'in Gazze'de ateşi kesmesi bile kapıyı yeniden açmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların adaya "hiçbir koşulda" giremeyeceğini açıkladı.

Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların adaya "hiçbir koşulda" giremeyeceğini açıkladı.

Muizzu, 10 Kasım 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail pasaportu taşıyanların 'hiçbir koşulda' Maldivler'e giremeyeceğini söyledi. Aynı gün hükümet, yasağın Gazze'deki askerî operasyonlara bağlı mevcut şartını kaldıran düzenlemeyi Meclis'e sundu. Teklif henüz yasalaşmış değil.

Mevcut kurala göre ikinci bir pasaportu olan İsrailli, o pasaportla adaya girebiliyor. Muizzu bunun yatırım kapısını açmayacağını belirtti: İsrailli kişi ve şirketlerin Maldivler'de mülk almasını ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmasını engelleyecek ayrı bir emlak yasa teklifi de Meclis'te. Muizzu, alıcıların taramadan geçirileceğini ifade etti.

Yasak ilk kez 2025'te getirilmişti, ancak Gazze'deki saldırıların bitmesi şartına bağlıydı.

Yasak ilk kez 2025'te getirilmişti, ancak Gazze'deki saldırıların bitmesi şartına bağlıydı.

Maldivler hükümeti İsrail pasaportlarına yasak getirme kararını ilk kez Haziran 2024'te duyurmuştu. Karar, Nisan 2025'te göç yasasında yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi. Yasa metni, yasağın İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları sona erene kadar süreceğini söylüyordu.

Yeni teklif tam da bu bağı koparıyor. Yani Gazze'de ateşkes kalıcı olsa, saldırılar tamamen dursa bile İsrail pasaportlu biri adaya giremeyecek. Üstelik İsrail Dışişleri Bakanlığı da daha önce, çift vatandaşlar dahil vatandaşlarına Maldivler'e seyahat etmemelerini önermişti.

Muizzu, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi.

Muizzu, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi.

Muizzu, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini soykırım olarak niteledi ve Maldivler'in Filistin davasına desteğini yineledi. İsrail ise soykırım suçlamalarını sürekli reddediyor.

Haberde aktarılan rakamlara göre Ekim 2023'te başlayan saldırılarda Gazze'de ölü sayısı 74 bini, yaralı sayısı 175 bini aştı. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 1.614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasının yıkıldığı belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın