Maldivler'den İsraillilere Kalıcı Yasak: Pasaportunda İsrail Yazanlar Hiçbir Koşulda Adaya Giremeyecek
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Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye hiçbir koşulda giremeyeceğini duyurdu. Nisan 2025'te Gazze'deki saldırıların bitmesi şartına bağlanan yasağı kalıcı hale getirecek yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif yasalaşırsa İsrail'in Gazze'de ateşi kesmesi bile kapıyı yeniden açmayacak.
Muizzu, İsrail pasaportu taşıyanların adaya "hiçbir koşulda" giremeyeceğini açıkladı.
Yasak ilk kez 2025'te getirilmişti, ancak Gazze'deki saldırıların bitmesi şartına bağlıydı.
Muizzu, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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