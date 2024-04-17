Makyajsız Megan Fox'dan Mavi Sulara Atlayan Kim'e 17 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Makyajsız Megan Fox'dan Mavi Sulara Atlayan Kim'e 17 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kim Kardashian sığ sulara balıklama atladı.
David Beckham yine romantiklikte boyut atladı ve Victoria Beckham'ın doğum gününü sayısız fotoğraf ve videoyla kutladı.
Victoria Beckham 50 yaşına girdi, bir iyi bir kötü olduğu gelini doğum gününü böyle kutladı!
Makyajsız yaptığı paylaşıma rağmen Megan Fox tanınmamaya devam ediyor.
Direk dansı yaptığı anları paylaşan Lana Del Rey "bir konuda da başarısız ol" dedirtti.
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Sabrina Carpenter birbirinden tatlı pozlarını paylaşarak takipçilerine yeni şarkısındaki favori sözlerini sordu.
Katy Perry garip tişörtünü gözlere soktu.
Megan Thee Stallion ilk defa beklenenden sade bir şekilde bir etkinliğe katıldı.
Emrata yine ve yeniden pozlarıyla ortalığı yaktı geçti.
Yaz yaklaşırken Gigi Hadid de formunu korumaya devam ediyor.
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Bella Hadid yeni ürünü hakkında ipucu veren bir video paylaştı.
Rosie Huntington-Whiteley doğayla iç içe pozlarıyla ve güzelliğiyle bir kez daha büyüledi.
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