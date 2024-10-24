Mahkemenin Topuk Kanı Kararını Üst Mahkeme Bozdu: “Denetime Elverişli Olmayan Gerekçe”

Kars’ta bir aile, yeni doğacak çocuklarından topuk kanı alınmasını reddetmiş ve Kars Aile Mahkemesi, Aidin Salih isimli alternatif tıpçının bilim dışı çalışmalarına dayanarak aileyi haklı bulmuştu. Erzurum’da bulunan bölge mahkemesi, TTB’nin başvurusu üzerine Kars Aile Mahkemesi’nin kararını iptal etti.