Mahkemenin Topuk Kanı Kararını Üst Mahkeme Bozdu: “Denetime Elverişli Olmayan Gerekçe”
Mahkemenin Topuk Kanı Kararını Üst Mahkeme Bozdu: “Denetime Elverişli Olmayan Gerekçe”
Kars’ta bir aile, yeni doğacak çocuklarından topuk kanı alınmasını reddetmiş ve Kars Aile Mahkemesi, Aidin Salih isimli alternatif tıpçının bilim dışı çalışmalarına dayanarak aileyi haklı bulmuştu. Erzurum’da bulunan bölge mahkemesi, TTB’nin başvurusu üzerine Kars Aile Mahkemesi’nin kararını iptal etti.
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Kars Aile Mahkemesi, yenidoğan bebeklerin sağlık taraması için kullanılan topuk kanı uygulaması ile ilgili çok konuşulacak bir karar almıştı.
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Türk Tabipler Birliği, mahkemenin aldığı kararı bilimsel gerçeklerden uzak olduğu gerekçesiyle bir üst mahkemeye taşıdı.
Diken’de yer alan habere göre, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi, 11 Ekim 2024 tarihli kararında TTB ve Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası’nın feri müdahillik başvurusunu usuli açıdan reddetmekle birlikte; başvurulardaki gerekçelere atıfla tedbir talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasına ve dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde “Soyut ve denetime elverişli olmaktan uzak gerekçelerle dosya üzerinden inceleme yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir” ifadesi de yer aldı.
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