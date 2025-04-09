Mahir Polat'ın Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edilmesine Sosyal Medya Kullanıcılarının Verdiği Tepkiler
Mahir Polat'ın Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edilmesine Sosyal Medya Kullanıcılarının Verdiği Tepkiler
İBB Soruşturması kapmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Özellikle sosyal medyada Polat'ın serbest kalması için çeşitli kampanyalar başlatılmıştı. Mahir Polat'ın tahliyesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından sevinçle karşılandı.
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İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
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Mahir Polat'ın ev hapsi şartıyla tahliyesi sosyal medya kullanıcılarını da sevindirdi
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