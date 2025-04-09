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Mahir Polat'ın Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edilmesine Sosyal Medya Kullanıcılarının Verdiği Tepkiler

Mahir Polat'ın Ev Hapsi Şartıyla Tahliye Edilmesine Sosyal Medya Kullanıcılarının Verdiği Tepkiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.04.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 18:54

İBB Soruşturması kapmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan  İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Özellikle sosyal medyada Polat'ın serbest kalması için çeşitli kampanyalar başlatılmıştı. Mahir Polat'ın tahliyesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından sevinçle karşılandı.

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İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Polat, tutuklu bulunduğu süre içerisinde ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Mahir Polat yüksek tansiyon şikayetinin yanısıra müşahade altında anjiyo yapılmıştı.

Mahir Polat'ın ev hapsi şartıyla tahliyesi sosyal medya kullanıcılarını da sevindirdi

Mahir Polat'ın ev hapsi şartıyla tahliyesi sosyal medya kullanıcılarını da sevindirdi

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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