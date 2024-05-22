Mahfi Eğilmez'den 2001 Krizi Uyarısı: Dolar Alımlarına ve Carry Trade'e Dikkat Çekti

Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, son günlerde sıklıkla gündem olan carry trade ve Merkez Bankası dolar alımlarına değindi. Ekonomideki iyileşmenin 'geçici' olabileceğine yönelik uyarıda bulunan Eğilmez, 'Bugün ortada bir bahar havası var. Ne yazık ki bahar havasının geçici ve çok tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde çarpabileceğini söylemek zorundayım. 2001 krizi öncesindeki duruma giderek benzeyen bir duruma doğru sürükleniyoruz' ifadelerini kullandı.