Mahfi Eğilmez'den 2001 Krizi Uyarısı: Dolar Alımlarına ve Carry Trade'e Dikkat Çekti
Mahfi Eğilmez'den 2001 Krizi Uyarısı: Dolar Alımlarına ve Carry Trade'e Dikkat Çekti
Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, son günlerde sıklıkla gündem olan carry trade ve Merkez Bankası dolar alımlarına değindi. Ekonomideki iyileşmenin 'geçici' olabileceğine yönelik uyarıda bulunan Eğilmez, 'Bugün ortada bir bahar havası var. Ne yazık ki bahar havasının geçici ve çok tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde çarpabileceğini söylemek zorundayım. 2001 krizi öncesindeki duruma giderek benzeyen bir duruma doğru sürükleniyoruz' ifadelerini kullandı.
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Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yazdığı, "Yağmurdan Kaçarken" başlıklı yazıda, döviz konusunda uyarılarına devam etti.
Son günlerde ekonomistlerin göstergelerde sıklıkla dikkat çektiği, Mehmet Şimşek'in de konuşmalarında vurguladığı, Merkez Bankası'nın dolar alımlarının yakın dönemde satış yönünde olduğunu hatırlatan Eğilmez, 2001 krizine benzer bir durumda olunduğu uyarısını yaptı.
Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde insanların tasarruflarını, milli para yerine dolar, euro gibi rezerv paralarla saklamayı tercih ettiklerini vurgulayan Mahfi Eğilmez, bunun sadece Türkiye’ye özgü olmadığını da vurguladı.
"Dolarizasyonu önlemenin yolu ulusal parayı istikrarlı duruma getirmek yani enflasyonu önlemektir" diyen Eğilmez, Türkiye'de 2002'den bu yana dolarizasyonun seyrini bu tabloyla gösterdi.
Son günlerin gözde konusu "carry trade" için de yabancı fonların tercihini, 2001 krizinden hemen önce bankaların da yaptığına değinen Eğilmez, o dönemi şu şekilde anlattı:
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"Bugün ortada bir bahar havası var. Ne yazık ki bahar havasının geçici ve çok tehlikeli olduğunu ve insanı fena halde çarpabileceğini söylemek zorundayım."
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