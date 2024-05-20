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Mehmet Şimşek'ten Kira Zam Sınırlamasına Cevap: "Döviz Almasak Lira, 30'un Altına Düşerdi"

Mehmet Şimşek'ten Kira Zam Sınırlamasına Cevap: "Döviz Almasak Lira, 30'un Altına Düşerdi"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 11:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de canlı yayında ekonomiyle ilgili sorulara cevap verdi. Kira zam sınırlamasının devam etmeyeceğine işaret eden Şimşek, dolar için de önemli ifadeler kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Kira artışlarında yüzde 25 zam sınırlamasına yönelik şu cevabı verdi:

Kira artışlarında yüzde 25 zam sınırlamasına yönelik şu cevabı verdi:

Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum, etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum.

Şimşek, "Bizim bir kur hedefimiz yok" derken, "Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi" açıklamasıyla Merkez Bankası'nın rezervlerine de değindi.

Şimşek, "Bizim bir kur hedefimiz yok" derken, "Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi" açıklamasıyla Merkez Bankası'nın rezervlerine de değindi.

Her şeyin piyasada belirlendiği bir döneme doğru evriliyoruz; Şu anda kura herhangi bir müdahale yok ama Merkez Bankası döviz biriktiriyor.

Şimşek, vergi artışlarına yönelik de "KDV'de herhangi bir artış öngörmüyoruz" dedi.

Şimşek, vergi artışlarına yönelik de "KDV'de herhangi bir artış öngörmüyoruz" dedi.

Şimşek, vergiler için, 'Herkes bu yükü kaldırabileceği oranda taşımak durumunda' derken, firmalar için de asgari bir kurumlar vergisi çalışması olduğunu iletti. yüksek kazançların görüldüğü alanlara yönelik de 'Arsalar ve gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler üzerine de bir çalışmamız var' diyen Bakan Şimşek, 'Vergide adaleti sağlamaya yönelik ciddi bir hassasiyet içindeyiz, önümüzdeki dönemde bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz' dedi.

Şimşek, enflasyondaki gerilemeye yönelik de "Yaz aylarında sadece baz etkisiyle değil, sadece kur destekleyici olduğu için değil, şartlar daha elverişli olduğu için değil; para, maliye ve gelirler politikası daha sıkı olduğu için enflasyonun düşmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Şimşek, enflasyondaki gerilemeye yönelik de "Yaz aylarında sadece baz etkisiyle değil, sadece kur destekleyici olduğu için değil, şartlar daha elverişli olduğu için değil; para, maliye ve gelirler politikası daha sıkı olduğu için enflasyonun düşmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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