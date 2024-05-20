Mehmet Şimşek'ten Kira Zam Sınırlamasına Cevap: "Döviz Almasak Lira, 30'un Altına Düşerdi"

Şimşek, vergiler için, 'Herkes bu yükü kaldırabileceği oranda taşımak durumunda' derken, firmalar için de asgari bir kurumlar vergisi çalışması olduğunu iletti. yüksek kazançların görüldüğü alanlara yönelik de 'Arsalar ve gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler üzerine de bir çalışmamız var' diyen Bakan Şimşek, 'Vergide adaleti sağlamaya yönelik ciddi bir hassasiyet içindeyiz, önümüzdeki dönemde bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz' dedi.