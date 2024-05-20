Mehmet Şimşek'ten Kira Zam Sınırlamasına Cevap: "Döviz Almasak Lira, 30'un Altına Düşerdi"
Mehmet Şimşek'ten Kira Zam Sınırlamasına Cevap: "Döviz Almasak Lira, 30'un Altına Düşerdi"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de canlı yayında ekonomiyle ilgili sorulara cevap verdi. Kira zam sınırlamasının devam etmeyeceğine işaret eden Şimşek, dolar için de önemli ifadeler kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Kira artışlarında yüzde 25 zam sınırlamasına yönelik şu cevabı verdi:
Şimşek, "Bizim bir kur hedefimiz yok" derken, "Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi" açıklamasıyla Merkez Bankası'nın rezervlerine de değindi.
Şimşek, vergi artışlarına yönelik de "KDV'de herhangi bir artış öngörmüyoruz" dedi.
Şimşek, enflasyondaki gerilemeye yönelik de "Yaz aylarında sadece baz etkisiyle değil, sadece kur destekleyici olduğu için değil, şartlar daha elverişli olduğu için değil; para, maliye ve gelirler politikası daha sıkı olduğu için enflasyonun düşmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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