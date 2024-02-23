Maden Faciasının Cezası mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Üst Düzey Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararnameyle birlikte, bir çok kuruluşta önemli değişiklikler yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 5 genel müdür yardımcısı görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Değişikliklerin, Erzincan’daki maden faciasından sonra yapılması dikkat çekti.