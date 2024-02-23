Maden Faciasının Cezası mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Üst Düzey Atamalar
Maden Faciasının Cezası mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Üst Düzey Atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararnameyle birlikte, bir çok kuruluşta önemli değişiklikler yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 5 genel müdür yardımcısı görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Değişikliklerin, Erzincan’daki maden faciasından sonra yapılması dikkat çekti.
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Dün akşam yayınlanan Resmi Gazete’de, bir çok görevden alma ve atama kararı yer aldı.
Kararnameyle, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan ve Devlet Demir Yolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.
Bir diğer atama da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. Senarist-yapımcı Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı.
Karara göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılarından Kazım Özgür, Bayram Arı ile Sami Sarıyıldız görevden alındı. MTA Genel Müdür Yardımcılığına Ercan Demiryürek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına da Mehmet Ali Özen getirildi.
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nasıl yani.. maden faciasında Allah suçlu değilmiydi. toprağın kaymasında bunların suçu var mıydı ki görevden niye alındılar şimdi
genel müdür sorumlu değil.
Sayın cumhurbaşkanını tebrik ederim yine torpile değil liyakata bakarak atamalar yapmış