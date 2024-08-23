Maceraya Hazır Olun: Indiana Jones and the Great Circle Hakkında Tüm Bildiklerimiz
Maceraya Hazır Olun: Indiana Jones and the Great Circle Hakkında Tüm Bildiklerimiz
Gamescom etkinliği sırasında boy gösteren Indiana Jones, bu yılın sonunda geliyor! Peki bu oyunda bizleri neler bekliyor?
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10. Macera odaklı bir yapıda olacak.
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9. İki film arasında geçecek.
8. Kamçı olmazsa olmaz!
7. İster pata küte, ister sessiz.
6. Filmden ilham alınan mekanlar.
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5. Yarı açık alanlar da oyunun bir parçası olacak.
4. Farklı coğrafyalara gideceğiz.
3. Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları olacak.
2. Kadroda yıldız isimler yer alıyor.
1. Indiana Jones, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.
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