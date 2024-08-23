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Maceraya Hazır Olun: Indiana Jones and the Great Circle Hakkında Tüm Bildiklerimiz

Maceraya Hazır Olun: Indiana Jones and the Great Circle Hakkında Tüm Bildiklerimiz

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 12:01

Gamescom etkinliği sırasında boy gösteren Indiana Jones, bu yılın sonunda geliyor! Peki bu oyunda bizleri neler bekliyor?

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10. Macera odaklı bir yapıda olacak.

10. Macera odaklı bir yapıda olacak.

Indiana Jones and the Great Circle, macera türünde bir yapım olacak. Tabii oyun içerisinde aksiyon kısımları da olacak. Bunun yanında bulmacalar ve diğer yan unsurlar da oyunun temelini oluşturacak.

9. İki film arasında geçecek.

9. İki film arasında geçecek.

Great Circle, Raiders of the Lost Ark ve The Last Crusade filmleri arasında geçecek. Oyunun hikâyesinin ele alındığı dönem ise 1937 yılı olacak.

8. Kamçı olmazsa olmaz!

8. Kamçı olmazsa olmaz!

Indiana Jones ile özleşleşmiş olan kamçı, bu oyunda ana silahımız olacak. Silah olarak kullanabileceğimiz bu kamçı, bizlere platformlarda ve bulmacalarda da yardımcı olacak. Bunların yanında oyunda farklı silahlar da yer alacak.

7. İster pata küte, ister sessiz.

7. İster pata küte, ister sessiz.

Indiana Jones, sizlere farklı oynanış seçenekleri de sunacak. İsterseniz sessiz sedasız bir şekilde yolunuza bakabilir, isterseniz de etrafı savaş alanına çevirebilirsiniz. Bu karar tamamen oyuncuya bırakılmış.

6. Filmden ilham alınan mekanlar.

6. Filmden ilham alınan mekanlar.

Indiana Jones and the Great Circle,bölüm ve mekan tasarımı olarak seriyi sevenlere hitap eden yerlere sahip. Filmlerden esinlenen birçok mekan, bu yapıma yerleştirilmiş durumda. Birbirinden farklı mezarlar ve mağaralar, bu oyunda sizleri bekliyor olacak.

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5. Yarı açık alanlar da oyunun bir parçası olacak.

5. Yarı açık alanlar da oyunun bir parçası olacak.

Indiana Jones, her ne kadar lineer bir oyun olsa da içerisinde yarı açık dünyalar da barındıracak. Bu alanlarda yan etkinliklere koşup yeni hazineler peşine düşebileceksiniz.

4. Farklı coğrafyalara gideceğiz.

4. Farklı coğrafyalara gideceğiz.

Bildiğiniz üzere Indiana Jones bir maceracı ve kaşif. Bu yüzden birbirinden farklı coğrafyalarda koşturacağız. Sıcaktan kavrulan çöllerden, karlarla kaplı dağ eteklerine kadar farklı farklı mekanlar oyunda yer alacak.

3. Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları olacak.

3. Birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları olacak.

Indiana Jones, çoğunlukla birinci şahıs kamera açısına sahip bir oyun olacak. Bunun yanında platform yaptığımız sekanslarda kamera üçüncü şahısa geçerek karakteri tam anlamıyla görmemize olanak sağlayacak.

2. Kadroda yıldız isimler yer alıyor.

2. Kadroda yıldız isimler yer alıyor.

Indiana Jones and the Great Circle, yıldız isimleri de bünyesinde barındırıyor. Filmlerden tanıdığımız Harrison Ford, tamamıyla oyuna aktarılmış durumda. Bunun yanında seslendirme kadrosunda da birçok oyun ile tanınmış Troy Baker yer alıyor.

1. Indiana Jones, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

1. Indiana Jones, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Indiana Jones and the Great Circle, 9 Aralık tarihinde PC ve Xbox için çıkacak. Bunun yanında 2025 yılında da PlayStation 5 için gelecek. Ayrıca Indiana Jones, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

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