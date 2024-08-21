Indiana Jones and the Great Circle Çıkış Tarihi Açıklandı
Indiana Jones and the Great Circle Çıkış Tarihi Açıklandı
Çok hızlı bir şekilde duyurulan ve bu sene piyasaya sürüleceği söylenen Indiana Jones and the Great Circle için çıkış tarihi net olarak açıklandı.
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Indiana Jones ile macera kaldığı yerden devam edecek!
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Aralık ayında bizlerle birlikte olacak!
Indiana ile şehirden şehire, maceradan maceraya koşacağız!
Ayrıca yayınlanan çıkış fragmanında oyunun arka planda yaşadığı süreçleri de görebiliyorsunuz;
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