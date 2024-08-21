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Indiana Jones and the Great Circle Çıkış Tarihi Açıklandı

Indiana Jones and the Great Circle Çıkış Tarihi Açıklandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 10:31

Çok hızlı bir şekilde duyurulan ve bu sene piyasaya sürüleceği söylenen Indiana Jones and the Great Circle için çıkış tarihi net olarak açıklandı.

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Indiana Jones ile macera kaldığı yerden devam edecek!

Indiana Jones ile macera kaldığı yerden devam edecek!

Bu gece düzenlenen Gamescom 2024 etkinliğinde Indiana Jones and the Great Circle için net bir çıkış tarihi açıklandı. Daha önce 2024 yılının sonlarında çıkacağı söylenmiş ancak bunun 2025'e sarkabileceği açıklanmıştı.

Aralık ayında bizlerle birlikte olacak!

Aralık ayında bizlerle birlikte olacak!

MachineGames tarafından geliştirilen yeni Indiana Jones oyunu bu sene 9 Aralık tarihinde bizlerle birlikte olacak. PC ve Xbox Series X/S için çıkacak oyun aynı zamanda 2025'in başlarında PlayStation 5 için de piyasaya sürülecek.

Indiana ile şehirden şehire, maceradan maceraya koşacağız!

Indiana ile şehirden şehire, maceradan maceraya koşacağız!

Great Circle’ın gizemini araştırırken birden fazla ülkeye seyahat edecek, yeni karakterler ile tanışacak ve filmleri aratmayacak benzersiz bir Indiana Jones macerasına tanıklık edeceğiz.

Ayrıca yayınlanan çıkış fragmanında oyunun arka planda yaşadığı süreçleri de görebiliyorsunuz;

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