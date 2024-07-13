Maaşından Kesecekler: Döviz Bürosu Çalışanının Klavyede Bir Tuşa Fazla Basması Kendisine Pahalıya Maloldu

Gazeteci Kadri Gürsel'in Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı Ayrılığıyla İlgili Yaptığı Yorum Dikkat Çekti

Bir Kadın Kendisine Hep Evli Erkekler Yazdığı İçin İsyan Etti: “Artık Evli Olduklarını da Söylüyorlar”