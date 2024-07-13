Maaşından Kesecekler: Döviz Bürosu Çalışanının Klavyede Bir Tuşa Fazla Basması Kendisine Pahalıya Maloldu

Bir anlık dikkat dağılması, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz tehlikelerin kapısını aralayabilir. Anlık bir gafletle kendimizi hiç ummadığımız bir belanın içinde bulmamız mümkün.
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Gaziantep'de bir döviz bürosu çalışanı, yaptığı klavye hatası sebebiyle müşteriye 52 bin TL fazla para verdi.
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Eğer para geri gelmezse, ücret çalışanın maaşından kesileceğinden parayı alan çifte, aldıkları fazla parayı geri getirmeleri için çağrı yapıldı.
İşte o haber;
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