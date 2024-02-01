Maaş Hesabı Değişecek mi: Temmuz Ayını Bekleyen Memurlar Toplu Sözleşme İle Ne Kadar Zam Alacak?
Maaş Hesabı Değişecek mi: Temmuz Ayını Bekleyen Memurlar Toplu Sözleşme İle Ne Kadar Zam Alacak?
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi gözlerini Temmuz ayında gelecek olan zamma çevirdi. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme zammı, yılın ikinci yarısında yüzde 10 olacak. Peki memur maaşı hesabı değişecek mi? Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar zam alacak?
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Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanan %49.15 zam oranı, şimdiden Temmuz için meraklandırmaya başladı.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor.
Peki toplu sözleşmenin maaş zammına etkisi ne olacak?
Bu oran değerlendirildiğinde 2025 için de yüzdelerin belirlendiği görülüyor.
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