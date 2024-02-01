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Maaş Hesabı Değişecek mi: Temmuz Ayını Bekleyen Memurlar Toplu Sözleşme İle Ne Kadar Zam Alacak?

Maaş Hesabı Değişecek mi: Temmuz Ayını Bekleyen Memurlar Toplu Sözleşme İle Ne Kadar Zam Alacak?

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GNS
GNS - Onedio Editörü
01.02.2024 - 08:55

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi gözlerini Temmuz ayında gelecek olan zamma çevirdi. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme zammı, yılın ikinci yarısında yüzde 10 olacak. Peki memur maaşı hesabı değişecek mi? Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar zam alacak?

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Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanan %49.15 zam oranı, şimdiden Temmuz için meraklandırmaya başladı.

Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanan %49.15 zam oranı, şimdiden Temmuz için meraklandırmaya başladı.

Memur ve memur emeklileri zam oranlarının ardından enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor.

Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da koyuluyor.

Peki toplu sözleşmenin maaş zammına etkisi ne olacak?

Peki toplu sözleşmenin maaş zammına etkisi ne olacak?
www.memurlar.net

2024 yılının ikinci yarısı için toplu sözleşme zammının yüzde 10 olduğu ifade edildi. Yani memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2024 yılının ilk 6 ayında %15, ikinci altı ayında %10 oranında zam yapılacak.

Bu oran değerlendirildiğinde 2025 için de yüzdelerin belirlendiği görülüyor.

Bu oran değerlendirildiğinde 2025 için de yüzdelerin belirlendiği görülüyor.

2025 yılının ilk 6 ayında %6 ve ikinci altı ayında %5 zam uygulanacağı konuşuluyor.

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