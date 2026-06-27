Maaş Alırken Şirket Kurabilir misin?

Evet. Ve kimse tam anlatmıyor.

Türkiye'de SSK'lı çalışanların şirket kurmasını engelleyen yasal bir hüküm yok. Bağ-Kur mu ödersin, iş akdini riske atar mısın, iki geliri nasıl beyan edersin, genç girişimci istisnasını kaybeder misin? Bunların hepsi cevabı olan sorular. Ama cevaplar dağınık, eksik, çoğu zaman yanlış.

Yazılımcısın. Ya da tasarımcı. Ya da muhasebeci. Bir yerde aylık maaş alıyorsun, SGK primlerin yatıyor, her şey tıkır tıkır. Ama kafanın bir köşesinde bir fikir var. Freelance iş yapmak istiyorsun, ya da kendi ürününü çıkarmak istiyorsun, ya da sadece 'bağımsız olmak' istiyorsun. Ve şu soru takılıyor aklına: Ben hem maaşlı çalışıp hem şirket kurabilir miyim?

Kısa cevap: Evet, kurabilirsin. Özel sektör çalışanlarının şirket kurmasını yasaklayan genel bir yasa yok. Ama bu cevabın arkasında dikkat etmen gereken birkaç kritik nokta var ve çoğu kaynak bu noktaları ya eksik anlatıyor ya da yanlış anlatıyor.

Bu yazı, o soruların tamamını sırayla ve dürüstçe cevaplıyor. Yasal durum nedir, Bağ-Kur ne zaman ödersin, iş sözleşmen seni bağlar mı, iki geliri nasıl yönetirsin, 29 yaş altındaysan ne değişir?

'Türkiye'de maaşlı çalışırken şirket kurmak yasal. Ama bilinmesi gereken 7 şey var.'