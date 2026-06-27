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Maaş Alırken Şirket Kurabilir misin?

etiket Maaş Alırken Şirket Kurabilir misin?

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
27.06.2026 - 17:15
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Evet. Ve kimse tam anlatmıyor.

Türkiye'de SSK'lı çalışanların şirket kurmasını engelleyen yasal bir hüküm yok. Bağ-Kur mu ödersin, iş akdini riske atar mısın, iki geliri nasıl beyan edersin, genç girişimci istisnasını kaybeder misin? Bunların hepsi cevabı olan sorular. Ama cevaplar dağınık, eksik, çoğu zaman yanlış.

Yazılımcısın. Ya da tasarımcı. Ya da muhasebeci. Bir yerde aylık maaş alıyorsun, SGK primlerin yatıyor, her şey tıkır tıkır. Ama kafanın bir köşesinde bir fikir var. Freelance iş yapmak istiyorsun, ya da kendi ürününü çıkarmak istiyorsun, ya da sadece 'bağımsız olmak' istiyorsun. Ve şu soru takılıyor aklına: Ben hem maaşlı çalışıp hem şirket kurabilir miyim?

Kısa cevap: Evet, kurabilirsin. Özel sektör çalışanlarının şirket kurmasını yasaklayan genel bir yasa yok. Ama bu cevabın arkasında dikkat etmen gereken birkaç kritik nokta var  ve çoğu kaynak bu noktaları ya eksik anlatıyor ya da yanlış anlatıyor.

Bu yazı, o soruların tamamını sırayla ve dürüstçe cevaplıyor. Yasal durum nedir, Bağ-Kur ne zaman ödersin, iş sözleşmen seni bağlar mı, iki geliri nasıl yönetirsin, 29 yaş altındaysan ne değişir?

'Türkiye'de maaşlı çalışırken şirket kurmak yasal. Ama bilinmesi gereken 7 şey var.'

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1. Yasal olarak kurabilir miyim? Kısa ve net cevap

1. Yasal olarak kurabilir miyim? Kısa ve net cevap

İş Kanunu ve ilgili mevzuat incelendiğinde, özel sektör çalışanlarının kendi adlarına şirket kurmalarını kesin olarak yasaklayan bir madde bulunmuyor. 5510 Sayılı Kanun'un 53. maddesi kapsamında, SSK'lı biri kendi adına şirket kurabilir veya bir şirkete ortak olarak vergi mükellefi olabilir.

Tek istisna kamu çalışanları. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları ticari faaliyette bulunamaz, şahıs şirketi kuramaz, limited ya da anonim şirkette yönetici olamaz. Bazı özel durumlarda pasif ortaklık mümkün olabilir ama bu oldukça sınırlıdır.

KURAL

Özel sektör çalışanı (SSK'lı, 4A kapsamında): Şirket kurabilir. Devlet memuru (4C, Emekli Sandığı): Ticari faaliyet yasak. Serbest meslek erbabı, zaten kendi işinin patronu.

2. Bağ-Kur öder miyim? En çok yanlış anlaşılan konu bu

2. Bağ-Kur öder miyim? En çok yanlış anlaşılan konu bu

Bu sorunun cevabı çoğu kişiyi şaşırtıyor. Ve pek çok kaynak yanlış anlatıyor. Net söyleyelim:

SSK'lı (4A kapsamında) çalışıyorken şahıs şirketi kurduğunda, Bağ-Kur (4B) kaydın dondurulur. Yani işyerinde SGK priminiz ödenmeye devam ettiği sürece ayrıca Bağ-Kur primi ödemen gerekmiyor.

Bu, pratikte çok önemli bir avantaj. 2026'da aylık Bağ-Kur primi yaklaşık 10.200 TL. Yıllık 122.400 TL. Bu tutarı ödemiyorsun  çünkü SGK'lı çalışman bunu karşılıyor.

Ama dikkat: Bu avantaj, iş yerinden ayrıldığın an sona eriyor. İşten çıkar ya da istifa edersen, Bağ-Kur kaydın otomatik devreye girer ve aylık prim ödemeye başlarsın. Bu yüzden 'işten çıkıp tam zamanlı girişimciye geçiş' anını iyi planlamak çok önemli.

ÖZET: BAĞ-KUR DURUMU

SSK'lı çalışırken şirket kuruyorsan → Bağ-Kur dondurulur, prim ödemezsin. İşten ayrılırsan → Bağ-Kur otomatik devreye girer, aylık ~10.200 TL prim ödersin. Limited şirkete sadece ortak oluyorsan (yönetici değilsin) → Bağ-Kur yok. Limited şirkete hem ortak hem müdür oluyorsan → Bağ-Kur doğar.

3. İş sözleşmem beni bağlar mı? Bu kısım çok atlanan nokta

3. İş sözleşmem beni bağlar mı? Bu kısım çok atlanan nokta

Yasa genel olarak izin veriyor. İş sözleşmen farklı bir şey söylüyor olabilir. Ve bu durumda sözleşme bağlayıcı.

Özellikle dikkat etmen gereken iki madde:

  • Rekabet yasağı maddesi: Çalıştığın şirketle aynı ya da benzer sektörde başka bir şirket kurarsan, işvereniniz iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Hatta tazminat talep edebilir.

  • Çift iş yasağı maddesi: Bazı sözleşmeler çalışma saatleri dışında dahi başka ticari faaliyet yapmayı yasaklar. Buna uymamanın sonucu işten çıkarılma ve ilave tazminat davası olabilir.

Bu maddeler sözleşmende yoksa, hukuki açıdan ciddi bir engel yok. Ama yine de şunu bil: Aynı sektörde rekabet eden bir şirket kuruyorsan, açıkça yasak yazmasa da işverenin güven ihlali gerekçesiyle işten çıkarmaya çalışabileceği durumlar olabilir. Hukuki zemin bulanıklaşabilir.

PRATİK TAVSİYE

Şirket kurmadan önce iş sözleşmeni baştan sona oku. Rekabet yasağı veya çift iş yasağı maddesi var mı? Varsa — ya sektör dışı bir iş kur, ya işverenle açık konuş, ya da ayrılmayı planlamaya başla. Belirsizliği yaşayarak öğrenme.

4. İki geliri nasıl beyan ederim?

4. İki geliri nasıl beyan ederim?

Maaşlı işten elde ettiğin gelir, bordro geliri, işveren tarafından stopaj yöntemiyle vergilendiriliyor. Yani sende ayrı bir yükümlülük doğmuyor.

Ama şahıs şirketinden kazandığın gelir senden talep ediliyor. Bu geliri şöyle beyan etmen gerekiyor:

  • Her 3 ayda bir geçici vergi beyannamesi (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

  • Her ay KDV beyannamesi (KDV'li faaliyet yapıyorsan)

  • Nisan ayına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiğinde, iki gelir kaynağı toplanır: bordro gelirin + şirket gelirin. Toplam üzerinden vergi hesaplanır, önceden ödenen stopaj mahsup edilir. Eğer şirket gelirin yükseldiyse ek vergi çıkabilir.

SOMUT ÖRNEK

2026'da bir şirkette 720.000 TL brüt maaş alıyorsun (aylık 60.000 TL). Şirketten de 300.000 TL net kâr elde ettin. Bu iki gelir yıllık beyannamede birleşiyor. Toplam gelir 1.020.000 TL oluyor ve üst dilimden vergilendirilmeye başlıyor. Vergi planlaması bu yüzden önemli.

5. Genç girişimci istisnasını kaybeder miyim?

5. Genç girişimci istisnasını kaybeder miyim?

Bu soru çok önemli ve çoğu kaynak yanlış cevaplıyor. Net konuşalım:

Genç girişimci vergi istisnası (GVK Mükerrer Md. 20), 18-29 yaş arasında ilk defa gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti açanlar için geçerli. Yani daha önce hiç vergi kaydı açtırmamış olman şartı var.

SSK'lı çalışman bunu doğrudan bozmaz. Çünkü maaşlı çalışmak seni 'gelir vergisi mükellefi' yapmıyor. O vergi işveren tarafından stopaj yoluyla ödeniyor. Sen bizzat mükellef değilsin.

Ama dikkat: Daha önce hiç şahıs şirketi kurmadıysan veya serbest meslek mükellefiyeti açtırmadıysan, ilk kez şirket kurduğunda 29 yaşını doldurmamış olman koşuluyla 3 yıl boyunca 400.000 TL'ye kadar kazancın vergiden muaf.

ÖNEMLI UYARI

Eğer daha önce 'deneme amaçlı' bile olsa bir şahıs şirketi ya da serbest meslek mükellefiyeti açtırdıysan, bu istisnadan bir daha yararlanamıyorsun. Bir kez kaybedince geri dönüşü yok. Bu yüzden ilk mükellefiyetin doğru stratejiyle açılması kritik.

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6. Hangi şirket türünü kurmalıyım?

6. Hangi şirket türünü kurmalıyım?

Her şirket türünün SSK'lı çalışanlar için farklı sonuçları var:

Şahıs şirketi

En kolay kurulum, en düşük maliyet. SSK'lı çalışırken Bağ-Kur ödemezsin. Vergi kademeli uygulanır — düşük kazançta avantajlı. Ama kişisel malvarlığın iş borçlarına karşı açık. Freelance, danışmanlık, yazılım, tasarım gibi bireysel hizmetler için ideal.

Limited şirket — sadece ortak

Şirkete ortak oluyorsun ama müdür değilsin. Bağ-Kur yok. Ama şirketin kazancını sana temettü olarak dağıtması gerekiyor, bu ayrıca vergilendirilir. Pasif gelir senaryoları için uygun.

Limited şirket — ortak + müdür

Şirketin hem sahibi hem yöneticisisin. Bağ-Kur yükümlülüğün doğar — SSK'lı çalışsan da. 2026'da aylık ~10.200 TL ek prim ödersin. Kurumlar vergisi %25. Daha kurumsal yapı, daha yüksek maliyet.

Bordrolu çalışırken ek gelir elde etmek istiyorsan — çoğu durumda şahıs şirketi en pratik başlangıç noktası. Bağ-Kur yok, kurulum kolay, maliyet düşük, genç girişimci istisnasından yararlanabiliyorsun.

7. İşverenimi bilgilendirmeli miyim?

7. İşverenimi bilgilendirmeli miyim?

Yasalar bunu zorunlu kılmıyor, sözleşmende özel bir madde yoksa. Fakat pratikte bu soru önemli.

Bilgilendirmeme senaryosu: İşveren ticaret sicilinden ya da başka kaynaklardan öğrenebilir. Eğer rekabet anlamı taşıyan bir faaliyet olursa ve önceden bildirilmediyse, güven ihlali gerekçesiyle iş ilişkisi zarar görebilir. Türkiye'de ticaret sicil kayıtları kamuya açık.

Bilgilendirme senaryosu: Önceden bilgilendirirsen ve işveren onaylarsa, her iki taraf için net bir zemin oluşur. Özellikle aynı sektörde değilsen, pek çok işveren buna itiraz etmez.

PRATİK YAKLAŞIM

Farklı bir sektörde faaliyet göstereceksen: Bilgilendirmek zorunda değilsin ama riski sıfırlamak için söylemek mantıklı. Aynı sektörde faaliyet göstereceksen: Önce sözleşmeni incele. Sonra ya ayrı bir sektör seç, ya işverenle konuş, ya da ayrılmayı planla.

8. Emekliliğime ne olur?

8. Emekliliğime ne olur?

Bu soru sık atlanıyor. Ama uzun vadeli düşünenler için kritik.

Şahıs şirketi kurduğunda resmi statün 4A'dan 4B'ye (Bağ-Kur'a) geçer. Ama SSK'lı çalışmaya devam ettiğin sürece 4A üzerinden primler yatmaya devam eder. Bağ-Kur dondurulur. Yani emeklilik birikimin SSK üzerinden devam eder.

Şirketi kapatıp işten de ayrılırsan ya da işten çıkarılırsan, o andan itibaren en son 4B kapsamında prime tabiksin. Emekliliğinde bu karışık tablonun hesabını iyi yapmak gerekiyor. Prim gün sayıların birleşiyor ama son statüne — 4B'ye — göre emekli oluyorsun. Bu hem emekli maaşını hem de emeklilik yaşını etkileyebiliyor.

KESİN TAVSİYE

Şirket kuruyorsan bir SGK danışmanı ya da SMMM ile bu senaryoyu mutlaka konuş. Özellikle emekliliğe 10-15 yılı kalan çalışanlar için bu hesabın iyi yapılması gerekiyor.

Peki nasıl başlarsın? Adım adım

  • İş sözleşmeni oku. Rekabet yasağı veya çift iş yasağı maddesi var mı? Varsa,  hukuki danışmanlık al.

  • Şirket türünü seç. Çoğu durumda şahıs şirketi doğru başlangıç. Bağ-Kur yok, kurulum basit, maliyet düşük.

  • 29 yaş altındaysan: Daha önce hiç mükellefiyetin olmadığından emin ol. Genç girişimci istisnası için e-devlet üzerinden başvur.

  • SMMM ile çalış. Beyanname süreçleri, KDV, gelir vergisi... Bunları kendin yönetmeye çalışma. Mali müşavir yıllık 10-20 bin TL'ye bu işleri halleder.

  • İşten ayrılmayı planlıyorsan: Bağ-Kur'un devreye gireceğini bilerek bütçeni ayarla. Aylık ~10.200 TL prim artı vergi yükümlülüklerin olacak.

  • Emeklilik senaryonu konuş. SGK danışmanıyla mevcut durumunu ve olası statü değişikliğini değerlendir.

Son söz: İki hayatı birden yönetmek mümkün

Maaşlı çalışmak ve girişimci olmak bunlar birbirini dışlamak zorunda değil. Türkiye'de yasal zemin buna izin veriyor. Ve pratikte pek çok kişi bunu yapıyor: Freelance yazılımcılar, içerik üreticileri, danışmanlar, tasarımcılar...

Ama bu iki hayatı birden yönetmek dikkat istiyor. İş sözleşmeni bilmeden, Bağ-Kur durumunu anlamadan, vergi yükümlülüklerini planlamadan atılan adımlar ileride ciddi sorunlara yol açabilir.

Bu yazıdaki 7 soruyu doğru cevapladıktan sonra adım atmak  rastgele başlayıp sonra sorun yaşamaktan çok daha iyi bir başlangıç noktası.

'Hem bordroluyum hem girişimciyim' demek hayalle değil, planlamayla başlar.'

YASAL NOT

Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. Kendi durumuna özel vergi, SGK ve hukuki değerlendirme için bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirle (SMMM) veya avukatla görüşmenizi öneririz. Mevzuat değişikliklerine karşı güncel kaynakları takip edin.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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