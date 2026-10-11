Lvbel C5 Hakkındaki Tutuklama Talebi Reddedildi, Hakimlik Edebiyat Eğitimi Almasına Karar Verdi
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Rapçi Lvbel C5, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebi hakimlik tarafından reddedildi. Hakimliğin kararı yalnızca tutuklama talebini değil, rapçinin gündelik hayatına dair bir ayrıntıyı da kapsıyor.
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Savcılık tutuklama istedi, hakimlik reddetti.
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Savunmasında şarkıyı kaldırdığını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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