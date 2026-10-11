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Lvbel C5 Hakkındaki Tutuklama Talebi Reddedildi, Hakimlik Edebiyat Eğitimi Almasına Karar Verdi

Lvbel C5 Hakkındaki Tutuklama Talebi Reddedildi, Hakimlik Edebiyat Eğitimi Almasına Karar Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 16:35
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Rapçi Lvbel C5, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılığın tutuklama talebi hakimlik tarafından reddedildi. Hakimliğin kararı yalnızca tutuklama talebini değil, rapçinin gündelik hayatına dair bir ayrıntıyı da kapsıyor.

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Savcılık tutuklama istedi, hakimlik reddetti.

Savcılık tutuklama istedi, hakimlik reddetti.

Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği 'Kahpe' adlı şarkının sözleri nedeniyle gözaltına alındı ve soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. 

Şarkının içeriğine yönelik CİMER'e şikâyetler yapılmıştı. Savcılık, Bodur'un 'suç işlemeye alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti, hakimlik ise talebi reddederek adli kontrol tedbirleri uyguladı. 

Adli kontrol kapsamında Bodur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve her pazartesi ile çarşamba günü karakola giderek imza vermesine karar verildi. Hakimlik ayrıca Bodur'un Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesine hükmetti.

Savunmasında şarkıyı kaldırdığını söyledi.

Savunmasında şarkıyı kaldırdığını söyledi.

Bodur savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve sözlerin gerçek bir olaya ya da şiddet çağrısına dayanmadığını savundu. Şarkı sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

'Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum.'

CİMER şikâyetlerinden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital müzik platformlarından kaldırdığını söyleyen Bodur, soruşturmaya konu bazı ifadelerin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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