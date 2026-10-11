Lvbel C5 Hakkındaki Tutuklama Talebi Reddedildi, Hakimlik Edebiyat Eğitimi Almasına Karar Verdi

Bodur savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve sözlerin gerçek bir olaya ya da şiddet çağrısına dayanmadığını savundu. Şarkı sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

'Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum.'

CİMER şikâyetlerinden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital müzik platformlarından kaldırdığını söyleyen Bodur, soruşturmaya konu bazı ifadelerin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.