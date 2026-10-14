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Lundy Adası'nda Su Krizi: Rezervuar %13'e Düştü: Tuvaletlerde Bile Su Kullanımına Sınır Getirildi

Lundy Adası'nda Su Krizi: Rezervuar %13'e Düştü: Tuvaletlerde Bile Su Kullanımına Sınır Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 14:05
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İngiltere'nin Devon kıyılarının yaklaşık 16 kilometre açığındaki Lundy Adası, Nisan'dan bu yana süren kuraklık yüzünden tarihinin en ciddi su krizinin ortasında. Su depolarının doluluk oranı %13'e kadar düşen adada duş sürelerinden tuvalet kullanımına kadar pek çok şeye sınır getirildi, kriz sürerse 28 daimi sakinin tahliyesi bile gündeme gelebilir.

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Nisan'dan beri kayda değer yağmur görmeyen adaya su artık anakaradan gemiyle taşınıyor.

Nisan'dan beri kayda değer yağmur görmeyen adaya su artık anakaradan gemiyle taşınıyor.

Bristol Kanalı'nda, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki adanın suyu yağmur sularından ve beş sondaj kuyusundan sağlanıyor. Ancak yetkililerin aktardığına göre Nisan ayından bu yana kayda değer bir yağış görülmedi; rezervuarlardaki doluluk oranı %13 seviyesine kadar geriledi.

Ağustos ayından itibaren anakaradan gemilerle su taşınmaya başlandı. Pondsbury göletinden alınan suyun arıtılmasıyla depo doluluk oranı %22,5'e çıktı, fakat bu kez de göletteki su seviyesi düşmeye başladı.

Uzun vadeli çözüm olarak 300 bin litre kapasiteli yeni bir depo planlanıyor. Deniz suyunu arıtma yöntemi ise yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle zor görülüyor.

Duş sürelerini kısaltan konaklama tesislerinde küvet tıpaları kaldırıldı, ziyaretçilerden gereksiz sifon çekmemeleri istendi.

Duş sürelerini kısaltan konaklama tesislerinde küvet tıpaları kaldırıldı, ziyaretçilerden gereksiz sifon çekmemeleri istendi.

Kısıtlamalar yalnızca duşla sınırlı kalmadı. Ziyaretçi sayısına sınır getirildi, kamp alanı geçici olarak kapatıldı. Adadaki pub The Tavern ana tuvaletlerini kullanıma kapattı; ziyaretçiler şebeke suyuna bağlı olmayan arka bina tuvaletlerine yönlendiriliyor, bu tuvaletlerin sifon suyu da gölet suyuyla sağlanıyor.

Ada yöneticisi Matt Scantlebury durumu 'lojistik kabusu' diye tanımlıyor. Scantlebury, 'İnsanlar duş alırken suyu kovalarda biriktirip tuvalet sifonunda kullanıyor' dedi.

Kıdemli bekçi yardımcısı Tara McEvoy-Wilding ise 'Bu yıl, insanların iklim değişikliğini gerçekten fark etmeye başladığı ilk yıl gibi hissettiriyor' ifadesini kullandı.

Ancak asıl endişe, Ekim sonunda seferlerini durduracak feribot ve çiftlikteki hayvanların akıbeti.

Ancak asıl endişe, Ekim sonunda seferlerini durduracak feribot ve çiftlikteki hayvanların akıbeti.

Sezonluk feribotun Ekim sonunda seferlerini durduracak olması, adaya su taşıyan hattın da sona ereceği anlamına geliyor. Su, MS Oldenburg gemisinden boşaltılıp ara bir tanka aktarılıyor, ardından yangın hortumuyla Haziran'daki heyelanın hasar verdiği yol bölümü aşılarak rezervuara pompalanıyor. İlk sevkiyat yaklaşık 67 bin litreydi ve yaklaşık 7 bin sterline mal oldu; adada günlük tüketim ise 9 bin ile 11 bin litre arasında.

Yağış gelmezse adadaki çiftlik hayvanlarının tahliyesi de gündeme gelebilir. Adayı yöneten Landmark Trust'tan Derek Green, daha önce adanın tarihinde hiç yaşanmamış bir tahliye ihtimalinin masada olduğunu belirtti. BBC meteorologu David Braine yağmur beklendiğini söylese de yeraltı sularının ve rezervuarların dolmasının haftalar sürebileceğini ifade etti.

Son çare olarak yaban hayatına ayrılan göletlerin suyu pompalanmaya başlandı.

Son çare olarak yaban hayatına ayrılan göletlerin suyu pompalanmaya başlandı.

Derek Green, 'Gölet suyunu kullanmak daha önce hiç yapmak zorunda kalmadığımız bir şey' diyerek duruma dikkat çekti. Green, 'Burası gerçekten son şans' sözleriyle de bunu yapmasalar adayı kapatmakla karşı karşıya kalacaklarını vurguladı.

Gölet suyu sayesinde rezervuar seviyesi %13'ten %23,7'ye çıktı. Adaya haftada üç kez yaklaşık 4 bin litrelik düzenli su sevkiyatı da yapılıyor. Yağış durumu ise belirleyici olacak: Yaz, kayıtlara geçen en sıcak ve en kurak yaz olarak tarihe geçti, ada Ekim başına kadar normal yağışın yaklaşık beşte birini aldı.

Gelişmelerin devamında adadan gelecek son görüntüler ve yağışın krizi nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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