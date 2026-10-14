Lundy Adası'nda Su Krizi: Rezervuar %13'e Düştü: Tuvaletlerde Bile Su Kullanımına Sınır Getirildi
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İngiltere'nin Devon kıyılarının yaklaşık 16 kilometre açığındaki Lundy Adası, Nisan'dan bu yana süren kuraklık yüzünden tarihinin en ciddi su krizinin ortasında. Su depolarının doluluk oranı %13'e kadar düşen adada duş sürelerinden tuvalet kullanımına kadar pek çok şeye sınır getirildi, kriz sürerse 28 daimi sakinin tahliyesi bile gündeme gelebilir.
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Nisan'dan beri kayda değer yağmur görmeyen adaya su artık anakaradan gemiyle taşınıyor.
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Duş sürelerini kısaltan konaklama tesislerinde küvet tıpaları kaldırıldı, ziyaretçilerden gereksiz sifon çekmemeleri istendi.
Ancak asıl endişe, Ekim sonunda seferlerini durduracak feribot ve çiftlikteki hayvanların akıbeti.
Son çare olarak yaban hayatına ayrılan göletlerin suyu pompalanmaya başlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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