Lundy Adası'nda Su Krizi: Rezervuar %13'e Düştü: Tuvaletlerde Bile Su Kullanımına Sınır Getirildi

Bristol Kanalı'nda, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki adanın suyu yağmur sularından ve beş sondaj kuyusundan sağlanıyor. Ancak yetkililerin aktardığına göre Nisan ayından bu yana kayda değer bir yağış görülmedi; rezervuarlardaki doluluk oranı %13 seviyesine kadar geriledi.

Ağustos ayından itibaren anakaradan gemilerle su taşınmaya başlandı. Pondsbury göletinden alınan suyun arıtılmasıyla depo doluluk oranı %22,5'e çıktı, fakat bu kez de göletteki su seviyesi düşmeye başladı.

Uzun vadeli çözüm olarak 300 bin litre kapasiteli yeni bir depo planlanıyor. Deniz suyunu arıtma yöntemi ise yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle zor görülüyor.