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Lunaparkta Korkutan Yangın: Ekipler Alarma Geçti

Lunaparkta Korkutan Yangın: Ekipler Alarma Geçti

Ankara yangın Lunapark
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 09:39

Ankara’nın Sincan ilçesindeki lunaparkta yangın çıktı. Haberi alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

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Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde bulunan lunaparktaki atış poligonunda kısa devreden dolayı yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde bulunan lunaparktaki atış poligonunda kısa devreden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıdıa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının lunapark boş olduğu sırada çıkması muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi. Büyük çaplı hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine çok sayıdıa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının lunapark boş olduğu sırada çıkması muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi. Büyük çaplı hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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