Lugano Açıkladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Taraftarından Mahrum Kalacak
Lugano Açıkladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Taraftarından Mahrum Kalacak
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hedefinde olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maçta temsilcimiz için bilet satışı yapılmayacağını duyurdu.
İsviçre ekibinden yapılan Türkçe açıklamada şu ifadelere yer verildi. 👇
Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta meydana gelen tribün olayları nedeniyle 2 maçlık deplasman yasağı almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA, daha sonra cezanın 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldüğünü duyurmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın