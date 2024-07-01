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Lugano Açıkladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Taraftarından Mahrum Kalacak

Lugano Açıkladı: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Taraftarından Mahrum Kalacak

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 18:27

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hedefinde olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hedefinde olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maçta temsilcimiz için bilet satışı yapılmayacağını duyurdu.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maçta temsilcimiz için bilet satışı yapılmayacağını duyurdu.
media.fenerbahce.org

İsviçre ekibinden yapılan Türkçe açıklamada şu ifadelere yer verildi. 👇

İsviçre ekibinden yapılan Türkçe açıklamada şu ifadelere yer verildi. 👇

'UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır.'

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta meydana gelen tribün olayları nedeniyle 2 maçlık deplasman yasağı almıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta meydana gelen tribün olayları nedeniyle 2 maçlık deplasman yasağı almıştı.
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UEFA, daha sonra cezanın 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldüğünü duyurmuştu.

UEFA, daha sonra cezanın 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldüğünü duyurmuştu.
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