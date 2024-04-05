Los Angeles’ta 30 Milyon Dolar Çalındı: Şehir Tarihinin En Büyük Hırsızlıklarından Biri
Los Angeles’ta 30 Milyon Dolar Çalındı: Şehir Tarihinin En Büyük Hırsızlıklarından Biri
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ABD’nin Los Angeles kentinde, bölgedeki iş yerlerinin paralarının toplandığı bir merkez hırsızların hedefi oldu.
Pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı’nda iş yerine giren hırsızlar, toplam 30 milyon dolar nakit parayla kayıplara karıştı.
FBI büyük hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatırken, CNN’de yer alan habere göre hırsızlar çok profesyonel bir planla paraları çaldı ve arkalarında hiçbir iz bırakmadı.
Los Angeles'ta son büyük hırsızlık olayı 1997'de yaşanmış, yaklaşık 19 milyon dolar çalan hırsızlar yakalanmıştı.
ABD yapılan bu yüksek miktarlı hırsızlık, sosyal medyada ünlü oyun GTA’daki görevlere benzetildi.
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