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Los Angeles’ta 30 Milyon Dolar Çalındı: Şehir Tarihinin En Büyük Hırsızlıklarından Biri

Los Angeles’ta 30 Milyon Dolar Çalındı: Şehir Tarihinin En Büyük Hırsızlıklarından Biri

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 13:24

Hırsızlar, ABD’nin Los Angeles kentinde bir dükkandan toplam 30 milyon dolar nakit para çaldı. Hırsızlık, kentin tarihindeki en büyük nakit para hırsızlıklarından biri oldu.

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ABD’nin Los Angeles kentinde, bölgedeki iş yerlerinin paralarının toplandığı bir merkez hırsızların hedefi oldu.

ABD’nin Los Angeles kentinde, bölgedeki iş yerlerinin paralarının toplandığı bir merkez hırsızların hedefi oldu.

Pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı’nda iş yerine giren hırsızlar, toplam 30 milyon dolar nakit parayla kayıplara karıştı.

Pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı’nda iş yerine giren hırsızlar, toplam 30 milyon dolar nakit parayla kayıplara karıştı.

FBI büyük hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatırken, CNN’de yer alan habere göre hırsızlar çok profesyonel bir planla paraları çaldı ve arkalarında hiçbir iz bırakmadı.

FBI büyük hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatırken, CNN’de yer alan habere göre hırsızlar çok profesyonel bir planla paraları çaldı ve arkalarında hiçbir iz bırakmadı.

Los Angeles'ta son büyük hırsızlık olayı 1997'de yaşanmış, yaklaşık 19 milyon dolar çalan hırsızlar yakalanmıştı.

Los Angeles'ta son büyük hırsızlık olayı 1997'de yaşanmış, yaklaşık 19 milyon dolar çalan hırsızlar yakalanmıştı.

ABD yapılan bu yüksek miktarlı hırsızlık, sosyal medyada ünlü oyun GTA’daki görevlere benzetildi.

ABD yapılan bu yüksek miktarlı hırsızlık, sosyal medyada ünlü oyun GTA’daki görevlere benzetildi.

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