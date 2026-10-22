Lise Öğrencisi 3 Yeni Galaksi Keşfetti: Bilim Dünyasının Aradığı Kanıt Olabilir

Shapiro'ya göre bu galaksiler geçmişte Pinwheel Galaksisi'nin (M101) yakınından geçti, dev galaksinin etkisiyle gazlarını kaybetti ve ardından adeta bir sapan gibi dışarı fırlatıldı. Bilim insanları bu tür yapılara 'backsplash' yani geri sıçrayan galaksiler diyor. Shapiro önce bilgisayar simülasyonlarıyla bu galaksilerin yakın evrende nerede olabileceğini tahmin etti, ardından arşivdeki gözlem verilerini tarayarak en güçlü adayları buldu.

Yalnız Shapiro Cüce Galaksisi II'nin aslında yakındaki sarmal galaksi NGC 5585'in bir uydusu olma ihtimali de var.