Lise Öğrencisi 3 Yeni Galaksi Keşfetti: Bilim Dünyasının Aradığı Kanıt Olabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çoğu lise öğrencisi sınavlarla boğuşurken Julian Shapiro evrenin derinliklerinde kimsenin fark etmediği üç galaksinin peşine düştü. Bugün UC Berkeley'de birinci sınıf öğrencisi olan Shapiro, lise yıllarında yürüttüğü çalışmayla daha önce hiç görülmemiş üç cüce galaksi keşfetti.
Alanın en saygın yayınlarından biri olan The Astrophysical Journal'da yayımlanan bulgular, Amerikan Astronomi Derneği'nin (AAS) konferansında da sunuldu. Üstelik bu galaksiler, bilim insanlarının yıllardır simülasyonlarda gördüğü ama gökyüzünde bir türlü kesin olarak yakalayamadığı bir galaksi türünün ilk örnekleri olabilir.
Galaksilere 'Shapiro Cüce Galaksileri' adı verildi.
Peki gazlarını nasıl kaybettiler? Cevap Pinwheel Galaksisi'nde olabilir.
Bu keşif neden bu kadar önemli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın