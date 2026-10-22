article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Lise Öğrencisi 3 Yeni Galaksi Keşfetti: Bilim Dünyasının Aradığı Kanıt Olabilir

Lise Öğrencisi 3 Yeni Galaksi Keşfetti: Bilim Dünyasının Aradığı Kanıt Olabilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çoğu lise öğrencisi sınavlarla boğuşurken Julian Shapiro evrenin derinliklerinde kimsenin fark etmediği üç galaksinin peşine düştü. Bugün UC Berkeley'de birinci sınıf öğrencisi olan Shapiro, lise yıllarında yürüttüğü çalışmayla daha önce hiç görülmemiş üç cüce galaksi keşfetti. 

Alanın en saygın yayınlarından biri olan The Astrophysical Journal'da yayımlanan bulgular, Amerikan Astronomi Derneği'nin (AAS) konferansında da sunuldu. Üstelik bu galaksiler, bilim insanlarının yıllardır simülasyonlarda gördüğü ama gökyüzünde bir türlü kesin olarak yakalayamadığı bir galaksi türünün ilk örnekleri olabilir. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galaksilere 'Shapiro Cüce Galaksileri' adı verildi.

Galaksilere 'Shapiro Cüce Galaksileri' adı verildi.

Shapiro Cüce Galaksileri I, II ve III olarak adlandırılan bu yapılar, Dünya'dan yaklaşık 15 ile 25 milyon ışık yılı uzaklıkta, kozmik ölçekte 'yakın' sayılan evrende yer alıyor. Onları ilginç kılan şey yalnız olmaları ve artık yeni yıldız üretmemeleri. Normalde bir cüce galaksinin yıldız oluşturacak gazını kaybetmesi için yakınında büyük bir komşusu olması gerekiyor, ancak bu üç galaksinin çevresinde böyle bir dev bulunmuyor.

Peki gazlarını nasıl kaybettiler? Cevap Pinwheel Galaksisi'nde olabilir.

Peki gazlarını nasıl kaybettiler? Cevap Pinwheel Galaksisi'nde olabilir.

Shapiro'ya göre bu galaksiler geçmişte Pinwheel Galaksisi'nin (M101) yakınından geçti, dev galaksinin etkisiyle gazlarını kaybetti ve ardından adeta bir sapan gibi dışarı fırlatıldı. Bilim insanları bu tür yapılara 'backsplash' yani geri sıçrayan galaksiler diyor. Shapiro önce bilgisayar simülasyonlarıyla bu galaksilerin yakın evrende nerede olabileceğini tahmin etti, ardından arşivdeki gözlem verilerini tarayarak en güçlü adayları buldu. 

Yalnız Shapiro Cüce Galaksisi II'nin aslında yakındaki sarmal galaksi NGC 5585'in bir uydusu olma ihtimali de var.

Bu keşif neden bu kadar önemli?

Bu keşif neden bu kadar önemli?

Backsplash galaksiler uzun süredir simülasyonlarda öngörülüyor ve ne kadar yaygın oldukları, evrenin standart kozmolojik modeli Lambda-CDM'nin tahminlerinden biri. Shapiro'nun IFLScience'a anlattığına göre bugüne kadar kesin olarak doğrulanmış bir örnek yok. Doğrulanırsa bu üç galaksi ayrıntılı olarak gözlemlenen ilk backsplash galaksiler olacak, ancak bunun için ek gözlemler gerekiyor. Shapiro şimdi Berkeley'de astrofizikçi Alex Filippenko'nun ekibinde Hubble gerilimi üzerine çalışıyor ve sönük galaksileri hedefleyen, 100 saati aşan yeni bir derin görüntüleme programını yönetiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın