Ay'ın Üstünde Üs Yapmak İçin Gizli Mağaralar Arıyorlar: NASA Yeni Görevini Seçti

Üçüncü araştırma olan DISCO, Ay yüzeyinden, güneş ışığını neredeyse hiç almayan son derece soğuk çukurlarda korunan buzun ilk doğrudan ölçümlerini yapmayı hedefliyor. Dünya'dan su taşımak pahalı olduğu için Ay'daki erişilebilir buz, astronotlara yerinde su ve zamanla oksijen ile hidrojen sağlayabilir. Cihaz ayrıca roket egzoz gazlarının toz ve gevşek malzemeyi nasıl etkilediğini ve arazinin ne kadar sağlam olduğunu da inceleyecek.

DISCO'ya NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Dr. Ariel Deutsch liderlik edecek. Yetkililer, üç araştırmanın sonuçlarının habitatların yerleşiminden ekipman tasarımına kadar pek çok konuyu etkileyebileceğini ve NASA'nın insanları Mars'a gönderme hedefi için de önem taşıdığını belirtiyor.