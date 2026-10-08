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Ay'ın Üstünde Üs Yapmak İçin Gizli Mağaralar Arıyorlar: NASA Yeni Görevini Seçti

Ay'ın Üstünde Üs Yapmak İçin Gizli Mağaralar Arıyorlar: NASA Yeni Görevini Seçti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:21
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NASA, insanlığın ilk Ay üssünü kurma yolunda üç yeni bilimsel araştırma seçti. Görevler, astronotları barındırabilecek yer altı mağaralarını arayacak, Ay'daki gizli buz yataklarını inceleyecek ve gelecekteki kâşifleri bekleyen tehlikeleri izleyecek. Elde edilecek bulgular, Ay'da kalıcı bir üs kurulmasının yanı sıra Mars yolculuklarının hazırlığına da ışık tutabilir.

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NASA, ilk Ay üssü öncesinde Ay yüzeyindeki yaşam koşullarını inceleyecek üç bilimsel araştırmayı seçti.

NASA, ilk Ay üssü öncesinde Ay yüzeyindeki yaşam koşullarını inceleyecek üç bilimsel araştırmayı seçti.

Seçilen araştırmalar, NASA'nın Ay Yüzeyinde Faydalı Yükler ve Araştırmalar (PRISM) programı kapsamında belirlendi. Cihazlar, ajansın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi aracılığıyla Ay yüzeyine ulaştırılacak. NASA Bilim Görevi Direktörlüğü'nden Nicky Fox, bu seçimlerin astronotların risklerini en aza indirmeye yardımcı olacağını belirtti.

İlk araştırma olan Ay Çevre İzleme İstasyonu (LEMS-SP), Güney Kutbu'nda uzun süre çevre koşullarını izleyecek. İstasyon, Ay yüzeyine çarpan mikrometeoritleri algılayacak, Ay'ın son derece ince dış gaz tabakasındaki uçucu madde miktarını ölçecek ve kısa periyotlu bir sismometreyle Ay depremlerini kaydedecek. Araştırmanın başında Maryland Üniversitesi Baltimore County'den Dr. Mehdi Benna bulunuyor.

Marius Hills Çukuru'nun, Ay'ın altındaki devasa bir lav tüpüne bağlı olup olmadığı incelenecek.

Marius Hills Çukuru'nun, Ay'ın altındaki devasa bir lav tüpüne bağlı olup olmadığı incelenecek.

İkinci araştırma olan GIMLI, Ay yüzeyindeki Marius Hills Çukuru'nu inceleyecek. Bu açıklığın, geniş bir yer altı lav tüpüne bağlı olabileceği düşünülüyor. Lav tüpleri, akan lavların üst yüzeyinin soğuyup sertleşmesi, alttaki erimiş kayanın ise akışını sürdürmesi sonucu oluşuyor. Lav boşaldıktan sonra geriye içi boş tüneller kalıyor.

Ay yüzeyi ani sıcaklık değişimlerine, zararlı iyonize radyasyona ve sık sık küçük uzay kayalarının çarpmasına maruz kalıyor. Yer altındaki lav tüpleri ise daha istikrarlı sıcaklıklar ve doğal bir koruma sunabilir. Bu alanların varlığı ve boyutu doğrulanırsa, NASA'nın gelecekteki habitatları nereye kuracağını etkileyebilir. GIMLI'nin baş araştırmacısı, Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Dr. Nathaniel Putzig olacak.

Mikro soğuk tuzaklardaki su buzu, gelecekteki Ay görevleri için kullanılabilir bir kaynak olabilir.

Mikro soğuk tuzaklardaki su buzu, gelecekteki Ay görevleri için kullanılabilir bir kaynak olabilir.

Üçüncü araştırma olan DISCO, Ay yüzeyinden, güneş ışığını neredeyse hiç almayan son derece soğuk çukurlarda korunan buzun ilk doğrudan ölçümlerini yapmayı hedefliyor. Dünya'dan su taşımak pahalı olduğu için Ay'daki erişilebilir buz, astronotlara yerinde su ve zamanla oksijen ile hidrojen sağlayabilir. Cihaz ayrıca roket egzoz gazlarının toz ve gevşek malzemeyi nasıl etkilediğini ve arazinin ne kadar sağlam olduğunu da inceleyecek.

DISCO'ya NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Dr. Ariel Deutsch liderlik edecek. Yetkililer, üç araştırmanın sonuçlarının habitatların yerleşiminden ekipman tasarımına kadar pek çok konuyu etkileyebileceğini ve NASA'nın insanları Mars'a gönderme hedefi için de önem taşıdığını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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