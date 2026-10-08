Ay'ın Üstünde Üs Yapmak İçin Gizli Mağaralar Arıyorlar: NASA Yeni Görevini Seçti
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NASA, insanlığın ilk Ay üssünü kurma yolunda üç yeni bilimsel araştırma seçti. Görevler, astronotları barındırabilecek yer altı mağaralarını arayacak, Ay'daki gizli buz yataklarını inceleyecek ve gelecekteki kâşifleri bekleyen tehlikeleri izleyecek. Elde edilecek bulgular, Ay'da kalıcı bir üs kurulmasının yanı sıra Mars yolculuklarının hazırlığına da ışık tutabilir.
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NASA, ilk Ay üssü öncesinde Ay yüzeyindeki yaşam koşullarını inceleyecek üç bilimsel araştırmayı seçti.
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Marius Hills Çukuru'nun, Ay'ın altındaki devasa bir lav tüpüne bağlı olup olmadığı incelenecek.
Mikro soğuk tuzaklardaki su buzu, gelecekteki Ay görevleri için kullanılabilir bir kaynak olabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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