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Lider Hata Yapmadı: Galatasaray, Deplasmanda Gaziantep FK'yı Mağlup Etti

Lider Hata Yapmadı: Galatasaray, Deplasmanda Gaziantep FK'yı Mağlup Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.02.2025 - 22:02

Gaziantep FK'ya konuk olan Süper Lig lideri Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti tek golle elde etti. En yakın rakip Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapılmayarak 6 puanlık fark korundu.

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Süper Lig'in 21. haftasında evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, yeni haftayı da aynı skorla kapadı.

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, yeni haftayı da aynı skorla kapadı.

Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep FK'yı deplasmanda Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle geçmeyi başardı.

Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep FK'yı deplasmanda Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle geçmeyi başardı.

Mücadelenin 5. dakikasında sahneye çıkan Kutucu, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 5. dakikasında sahneye çıkan Kutucu, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü kaydetti.

Puanını 57'ye yükselten Cimbom, 9 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Puanını 57'ye yükselten Cimbom, 9 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Muslera, Barış, Torreira ve Abdülkerim sarı kart cezasından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muslera, Barış, Torreira ve Abdülkerim sarı kart cezasından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Kerem Senol

hadi bu maç içinde konuşun helal diye dün gotunuzu yirttiniz Fenerbahçe için.4 sarı kart sınırında ki oyuncunuzuda sifirladiniz.Ama rams parkta size koymak ş... Devamını Gör

Kamil Akpınar

Galatasaray Göztepe Eyüpspor Samsunspor Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanlarından puan alamaz bu oyunla Fenerbahçe bu saydığım takımlarda Saraçoğlunda oynaya... Devamını Gör

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