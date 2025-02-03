Lider Hata Yapmadı: Galatasaray, Deplasmanda Gaziantep FK'yı Mağlup Etti
Lider Hata Yapmadı: Galatasaray, Deplasmanda Gaziantep FK'yı Mağlup Etti
Gaziantep FK'ya konuk olan Süper Lig lideri Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti tek golle elde etti. En yakın rakip Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapılmayarak 6 puanlık fark korundu.
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Süper Lig'in 21. haftasında evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, yeni haftayı da aynı skorla kapadı.
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Okan Buruk ve öğrencileri, Gaziantep FK'yı deplasmanda Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle geçmeyi başardı.
Mücadelenin 5. dakikasında sahneye çıkan Kutucu, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü kaydetti.
Puanını 57'ye yükselten Cimbom, 9 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Muslera, Barış, Torreira ve Abdülkerim sarı kart cezasından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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