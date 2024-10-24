Leyla Zana’dan "Öcalan’a Çağrıya" Destek: “Gözümüz Aydın”
Leyla Zana’dan "Öcalan’a Çağrıya" Destek: “Gözümüz Aydın”
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı “Gel, Meclis’te örgütü lağvettiğini açıkla” çağrısının yankıları sürüyor.
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TBMM'de 24. Dönem Diyarbakır, 25. ve 26. Dönem Ağrı milletvekilliği yapan Leyla Zana, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile barışa destek olacağını ifade etti.
“Çatışma ve savaşlardan feryat eden herkese bir umut ışığı doğdu! Barışı gözleyenlere selam geldi, gözümüz aydın! Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız.”
“Orta Doğu coğrafyasına barış tohumları ekenler bilmeli ki; bu tohumları sulamaya devam edeceğiz. Mesele köklü, tarihsel ve ağır! Hepimiz, en az yüz yıldır süren bu savaşın bitmesi için tarihsel, derin ve ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. On yıllar önce ekilen barış tohumlarının bereketi bol olsun, yarınlarımız özgür olsun!”
Leyla Zana'nın açıklaması 👇
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