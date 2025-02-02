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LeBron James, NBA'deki Dev Takas Sonrası Ortaya Atılan İddiaya Patladı!

LeBron James, NBA'deki Dev Takas Sonrası Ortaya Atılan İddiaya Patladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.02.2025 - 11:43

NBA'in efsane isimlerinden LeBron James, Anthony Davis'in takımdan ayrılışına yönelik yapılan haberde kendisinin öne çıkarılmasından rahatsız oldu. Yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söylentiyi yalanladı.

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NBA'de tarihi bir takas gerçekleşmiş, Luka Doncic Lakers'ın Anthony Davis de Mavericks'in yolunu tutmuştu.

NBA'de tarihi bir takas gerçekleşmiş, Luka Doncic Lakers'ın Anthony Davis de Mavericks'in yolunu tutmuştu.

Tüm basketbol dünyasını şaşkınlığa uğratan hamleden iki sporcunun da haberi olmadığı ifade edilmiş, ligde forma giyen oyuncular da şaşkınlığını gizleyememişti. 👇

Tüm basketbol dünyasını şaşkınlığa uğratan hamleden iki sporcunun da haberi olmadığı ifade edilmiş, ligde forma giyen oyuncular da şaşkınlığını gizleyememişti. 👇

Ülke basınında hangi durumun bu transfere neden olduğu araştırılırken ortaya bir iddia atıldı.

Ülke basınında hangi durumun bu transfere neden olduğu araştırılırken ortaya bir iddia atıldı.

2018'den bu yana Lakers forması giyen LeBron'un Anthony'den bıktığı, sıkıldığı paylaşıldı. 40 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından haberi alıntılayıp "yalan söylüyorsunuz" dedi. 👇

2018'den bu yana Lakers forması giyen LeBron'un Anthony'den bıktığı, sıkıldığı paylaşıldı. 40 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından haberi alıntılayıp "yalan söylüyorsunuz" dedi. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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