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Lazkiye'de Yaşanan Katliamlara ABD'den Açıklama Geldi

Lazkiye'de Yaşanan Katliamlara ABD'den Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 22:15

Suriye'de farklı cihatçı grupların Alevilere yönelik katliam gerçekleştirdiğine dair haberler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Lazkiye’de muhalif gruplarla Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) arasındaki çatışmaların yaklaşık dört gündür sürdüğü belirtiliyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, Alevilere yönelik infaz, işkence ve kaçırma gibi insan hakları ihlalleri yaşanırken, AFP'nin haberine göre geçici hükümete bağlı silahlı güçlerin Lazkiye'deki saldırılarında 300’den fazla Alevinin katledildiği iddia edildi.

ABD'den de konuyla ilgili açıklama geç de olsa geldi.

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Suriye'deki cihatçı gruplar yönetimi ele geçirdikten sonra yeni gerilimlere kapı aralandı.

Suriye'deki cihatçı gruplar yönetimi ele geçirdikten sonra yeni gerilimlere kapı aralandı.

Colani, ABD tarafından aranan bir teröristken son aylarda 'demokrasi kahramanı' olarak karşımıza çıkıyor. Batı ile işbirliği yapan Colani ve ekibi ülke içinde kısa sürede eski alışkanlıklarına geri döndü. 

Muhalif kesimlerin sokak gösterilerini Esad yanlısı eylemler olarak niteleyen hükümet, Lazkiye'deki silahlı muhalif güçlerle de çatışmaya başladı. 

İddialara göre işkence ve insan kaçırma sıradan olay haline gelirken 300'den fazla Alevi öldü.

Başta Türkiye'deki Aleviler olmak üzere birçok ülkede de konuyla ilgili protestolar var.

Başta Türkiye'deki Aleviler olmak üzere birçok ülkede de konuyla ilgili protestolar var.

Birçok ülke ve topluluk Lazkiye'de yaşanan katliamları kınarken Colani'nin hamisi görünümündeki ABD'den net bir açıklama gelmemişti. ABD'den de 'etnik azınlık' temalı bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kürt ve Alevi" açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kürt ve Alevi" açıklaması geldi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada 'ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye’nin etnik azınlıkları olan Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor. Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır' denildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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