Lazkiye'de Yaşanan Katliamlara ABD'den Açıklama Geldi
Lazkiye'de Yaşanan Katliamlara ABD'den Açıklama Geldi
Suriye'de farklı cihatçı grupların Alevilere yönelik katliam gerçekleştirdiğine dair haberler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Lazkiye’de muhalif gruplarla Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) arasındaki çatışmaların yaklaşık dört gündür sürdüğü belirtiliyor.
Bölgeden gelen bilgilere göre, Alevilere yönelik infaz, işkence ve kaçırma gibi insan hakları ihlalleri yaşanırken, AFP'nin haberine göre geçici hükümete bağlı silahlı güçlerin Lazkiye'deki saldırılarında 300’den fazla Alevinin katledildiği iddia edildi.
ABD'den de konuyla ilgili açıklama geç de olsa geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye'deki cihatçı gruplar yönetimi ele geçirdikten sonra yeni gerilimlere kapı aralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başta Türkiye'deki Aleviler olmak üzere birçok ülkede de konuyla ilgili protestolar var.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "Kürt ve Alevi" açıklaması geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın