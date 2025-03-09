Lazkiye'de Yaşanan Katliamlara ABD'den Açıklama Geldi

Suriye'de farklı cihatçı grupların Alevilere yönelik katliam gerçekleştirdiğine dair haberler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Lazkiye’de muhalif gruplarla Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) arasındaki çatışmaların yaklaşık dört gündür sürdüğü belirtiliyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, Alevilere yönelik infaz, işkence ve kaçırma gibi insan hakları ihlalleri yaşanırken, AFP'nin haberine göre geçici hükümete bağlı silahlı güçlerin Lazkiye'deki saldırılarında 300’den fazla Alevinin katledildiği iddia edildi.

ABD'den de konuyla ilgili açıklama geç de olsa geldi.