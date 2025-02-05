Lady Gaga'ya Hayran Bruno Mars'tan Cardi B'nin Şapkasına 5 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Lady Gaga'ya Hayran Bruno Mars'tan Cardi B'nin Şapkasına 5 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Miranda Kerr
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Ashley Tisdale
Bruno Mars
Georgina Rodriguez
Shay Mitchell
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Shakira
Hailey Bieber
Sabrina Carpenter
Cardi B
Kim Kardashian
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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