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LA Noire Geliştiricilerinden Uzun Yılların Ardından Yeni Bir Oyun Geliyor Olabilir!

LA Noire Geliştiricilerinden Uzun Yılların Ardından Yeni Bir Oyun Geliyor Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 16:10

Rockstar tarafından yayınlanan LA Noire'ın geliştiricilerinden yeni bir oyun yolda olabilir.

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Olayın kaynağı bir Instagram gönderisine dayanıyor.

Olayın kaynağı bir Instagram gönderisine dayanıyor.

Avustralyalı besteci Freyja Garbett, Instagram hesabında bir gönderi paylaştı. Bu gönderiye göre LA Noire geliştiricileri, Sowden House adlı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Freyja, paylaştığı bu gönderiyi kısa bir süre sonra hesabından kaldırdı.

Psikolojik gerilim türünde olacak.

Psikolojik gerilim türünde olacak.

Freyja'nın yaptığı açıklamalara göre bu yapım psikolojik gerilim türünde olacak. Dönem olarak da LA Noire ile aynı dönem olan 1940'ların Los Angeles'ında geçecek.

Büyük bir proje olacak.

Büyük bir proje olacak.

Freyja'nın bastırarak değindiği kısımlardan biri de bu projenin devasa boyutlarda olmasıydı. Kısaca geliştirici ekibin elindeki bu proje, büyük ve detaylı bir oyun olarak bizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geliştirici ekipten uzun yıllardır ses çıkmıyordu.

Geliştirici ekipten uzun yıllardır ses çıkmıyordu.

LA Noire oyununu geliştiren Team Bondi, oyunun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra kapanmıştı. Ardından aynı ekip, Video Games Deluxe adı ile yeni bir stüdyo kurdu. Bu stüdyo ile birlikte bir VR oyunu da geliştiren ekip, uzun yıllardır sessizliğini koruyordu.

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