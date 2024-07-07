LA Noire Geliştiricilerinden Uzun Yılların Ardından Yeni Bir Oyun Geliyor Olabilir!
LA Noire Geliştiricilerinden Uzun Yılların Ardından Yeni Bir Oyun Geliyor Olabilir!
Rockstar tarafından yayınlanan LA Noire'ın geliştiricilerinden yeni bir oyun yolda olabilir.
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Olayın kaynağı bir Instagram gönderisine dayanıyor.
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Psikolojik gerilim türünde olacak.
Büyük bir proje olacak.
Geliştirici ekipten uzun yıllardır ses çıkmıyordu.
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