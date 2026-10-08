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La Liga, Dani Carvajal'ın Getafe Transferine Onay Vermedi: Gerekçe Maaş Farkı

La Liga, Dani Carvajal'ın Getafe Transferine Onay Vermedi: Gerekçe Maaş Farkı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 21:55
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Getafe ile anlaşmaya varan Dani Carvajal'ın transferinde beklenmedik bir engel çıktı. İspanya liginin yönetimi, kararını futbolcunun yeni sözleşmesinde kabul ettiği ücrete dayandırdı. İki maaş arasındaki büyük fark kararda belirleyici oldu.

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Transfere La Liga'dan onay çıkmadı.

Transfere La Liga'dan onay çıkmadı.

La Liga yönetimi, Carvajal ile Getafe arasında sağlanan anlaşmaya rağmen transfere onay vermedi. Böylece yıllık kazancında ciddi bir indirimi kabul ederek Getafe'ye gitmek isteyen Carvajal'ın transferi La Liga engeline takıldı.

Yıllık 10 milyon euro, 400 bin euroya düştü.

Yıllık 10 milyon euro, 400 bin euroya düştü.

Kararın gerekçesi, Carvajal'ın yeni sözleşmesinde kabul ettiği ücret oldu. Geçen sezon yıllık 10 milyon euro kazanan futbolcunun, Getafe'de yıllık yalnızca 400 bin euro maaş karşılığında forma giymeyi kabul etmesi La Liga tarafından inandırıcı bulunmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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