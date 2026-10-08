La Liga, Dani Carvajal'ın Getafe Transferine Onay Vermedi: Gerekçe Maaş Farkı
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Getafe ile anlaşmaya varan Dani Carvajal'ın transferinde beklenmedik bir engel çıktı. İspanya liginin yönetimi, kararını futbolcunun yeni sözleşmesinde kabul ettiği ücrete dayandırdı. İki maaş arasındaki büyük fark kararda belirleyici oldu.
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Transfere La Liga'dan onay çıkmadı.
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Yıllık 10 milyon euro, 400 bin euroya düştü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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