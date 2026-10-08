La Liga, Dani Carvajal'ın Getafe Transferine Onay Vermedi: Gerekçe Maaş Farkı

Kararın gerekçesi, Carvajal'ın yeni sözleşmesinde kabul ettiği ücret oldu. Geçen sezon yıllık 10 milyon euro kazanan futbolcunun, Getafe'de yıllık yalnızca 400 bin euro maaş karşılığında forma giymeyi kabul etmesi La Liga tarafından inandırıcı bulunmadı.