Kutluhan Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın'ın Hayatı
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20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/347 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Kutluhan Taşkın'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edildi.
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Kutluhan Taşkın Kimdir?
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Kutluhan Taşkın Hangi Görevlerde Bulundu?
Kutluhan Taşkın'ın Kariyeri
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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