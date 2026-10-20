Kutluhan Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın'ın Hayatı

Kutluhan Taşkın, kariyerini kamuda planlama ve bütçe alanında geçiren bir bürokrat. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi, ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2021'den beri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Osman Çelik'in yerine getirildi. Osman Çelik, 19 Ekim 2026'da emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e sunmuştu. Aynı Resmi Gazete sayısında SPK Başkanı Mahmut Sütcü'nün görevden alınmasına ve Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan'ın atanmasına ilişkin kararlar da yer aldı.

Kutluhan Taşkın Kaç Yaşında?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayımladığı özgeçmişte Kutluhan Taşkın'ın 1978 doğumlu olduğu belirtiliyor. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı 47 ya da 48 olarak hesaplanıyor. Taşkın evli ve bir çocuk babası.

Kutluhan Taşkın Nereli?

Kutluhan Taşkın, Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini de Akşehir'de tamamladı. Üniversite için İstanbul'a giden Taşkın, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve aynı yıl kamuda çalışmaya başladı.