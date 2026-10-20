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Kutluhan Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın'ın Hayatı

Kutluhan Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın'ın Hayatı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 11:32
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20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/347 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Kutluhan Taşkın'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edildi.

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Kutluhan Taşkın Kimdir?

Kutluhan Taşkın Kimdir?

Kutluhan Taşkın, kariyerini kamuda planlama ve bütçe alanında geçiren bir bürokrat. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi, ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2021'den beri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Osman Çelik'in yerine getirildi. Osman Çelik, 19 Ekim 2026'da emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e sunmuştu. Aynı Resmi Gazete sayısında SPK Başkanı Mahmut Sütcü'nün görevden alınmasına ve Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan'ın atanmasına ilişkin kararlar da yer aldı.

Kutluhan Taşkın Kaç Yaşında?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayımladığı özgeçmişte Kutluhan Taşkın'ın 1978 doğumlu olduğu belirtiliyor. Doğum günü kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı 47 ya da 48 olarak hesaplanıyor. Taşkın evli ve bir çocuk babası.

Kutluhan Taşkın Nereli?

Kutluhan Taşkın, Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini de Akşehir'de tamamladı. Üniversite için İstanbul'a giden Taşkın, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve aynı yıl kamuda çalışmaya başladı.

Kutluhan Taşkın Hangi Görevlerde Bulundu?

Kutluhan Taşkın Hangi Görevlerde Bulundu?

Kutluhan Taşkın, Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda görev yaptı. Planlama uzman yardımcılığıyla başlayan kariyerinde daire başkanlığı, genel müdürlük ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

21 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atandı. Boğaziçi Üniversitesi mezun portalı, Taşkın'ın Kasım 2021'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiğini duyurdu. 20 Ekim 2026'da ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

Kutluhan Taşkın'ın Kariyeri

Kutluhan Taşkın'ın Kariyeri

Kutluhan Taşkın, 2001'de Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006'da Planlama Uzmanlığına atandı. 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. 2007-2009 yıllarında Cornell Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı'nda Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2018 döneminde aynı bakanlıkta Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili oldu.

2018-2021 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda Plan ve Programlar Genel Müdürü olarak çalıştı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nü de vekaleten yürüttü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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