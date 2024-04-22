Küflü Çikolata İddiasına Cevabı Tepki Çekmişti! Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti
Küflü Çikolata İddiasına Cevabı Tepki Çekmişti! Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir gönderide Esra U. isimli bir kişi, marketten aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu iddia ederek, şikayette bulundu.
Tüketicinin şikayeti altına cevap veren markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, 'Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Bence evindeki nem oranına baktırmalısın.' ifadeleriyle tepki gösterdi. Tüketiciyi 'marka değerini düşürmekle' de suçlayan Tunaoğlu mahkeme tehdidinde bulundu.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, pek çok kullanıcı CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'na tepki gösterdi. Öte yandan tepkiler üzerine bazı zincir marketler ürünleri raflarından kaldırdı.
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