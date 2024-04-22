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Küflü Çikolata İddiasına Cevabı Tepki Çekmişti! Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti

Küflü Çikolata İddiasına Cevabı Tepki Çekmişti! Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu İstifa Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 14:44

'Küflenmiş çikolata' fotoğrafını paylaşan tüketiciye verdiği cevapta, hakaret ve tehdit dili kullanması nedeniyle tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti. 

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir gönderide Esra U. isimli bir kişi, marketten aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu iddia ederek, şikayette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir gönderide Esra U. isimli bir kişi, marketten aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu iddia ederek, şikayette bulundu.

Tüketicinin şikayeti altına cevap veren markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, 'Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Bence evindeki nem oranına baktırmalısın.' ifadeleriyle tepki gösterdi. Tüketiciyi 'marka değerini düşürmekle' de suçlayan Tunaoğlu mahkeme tehdidinde bulundu.

Tüketicinin şikayeti altına cevap veren markanın CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, 'Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Bence evindeki nem oranına baktırmalısın.' ifadeleriyle tepki gösterdi. Tüketiciyi 'marka değerini düşürmekle' de suçlayan Tunaoğlu mahkeme tehdidinde bulundu.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, pek çok kullanıcı CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'na tepki gösterdi. Öte yandan tepkiler üzerine bazı zincir marketler ürünleri raflarından kaldırdı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, pek çok kullanıcı CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'na tepki gösterdi. Öte yandan tepkiler üzerine bazı zincir marketler ürünleri raflarından kaldırdı.

Konuyla ilgili dün özür metni yayımlayan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, bugün yeni bir paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. Tunaoğlu istifa metninde şu ifadeleri kullandı: 'Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir.'

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