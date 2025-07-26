Küçürek Öykü Kraliçesi: Demet Çaltepe

DÇ: Bazen suskun bir okur, bazen dikkat kesilmiş bir dinleyici, bazen de yazıyla dertleşen bir anlatıcı… Çocukluğumda kitaplarla tanıştığım andan itibaren edebiyat, hem bir sığınak hem de hayata açılan en güvenilir kapı oldu benim için. Okumak, önce kendimi tanımak için bir araçtı; zamanla yazmak, hem iç sesimi hem de etrafımdakilerin sessizliğini duyurmanın yolu hâline geldi.

ÖG: Okuma ve yazma metodunuz hakkında neler söylersiniz? Ne tür kitapları okumayı, neler üzerine yazmayı seversiniz?

DÇ: Okumayı da yazmayı da katmanlı bir eylem olarak görüyorum. Yüzeyde olanla yetinmem; bir metnin alt katmanlarında dolaşmayı, boşlukları dinlemeyi, tekrarları anlamlandırmayı severim. En çok insan doğasına, hafızaya, içsel çatışmalara, psikoloji ve felsefeye dair yazılmış metinler ilgimi çeker. Yazarken de benzer temaları denerim: suskunluklar, kırılma anları, gündelik olanın içindeki varoluşsal çatlaklar…