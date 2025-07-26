Küçürek Öykü Kraliçesi: Demet Çaltepe
Sizi yazın dünyasının mütevazı cevherlerinden biriyle, Demet Çaltepe ile tanıştırmak istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı ile Felsefe bölümlerinde öğrenim gören Çaltepe, 2012’de Gürhan Uçkan Öykü Ödülü’nü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2014’te Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde öykü dosyası dikkate değer bulundu. Aynı yıl editörlük yapmaya başladı. 2020’de ise Çeper adlı öykü kitabı yayımlandı. Anlayacağınız o hem başarılı bir editör hem de özgün bir yazar. Benim içinse o bir “Küçürek Öykü Kraliçesi.” Şaşırmış olabilirsiniz ama tam da böyle. İlk kitabı Çeper’i okuyanlar ve ayrıca kendisinin küçürek öykü atölyesine katılmış olanlar ne demek istediğimi anlayacaktır☺ Bu tanımı, sadece yazdıklarıyla değil, küçürek öyküyü edebiyat kuramları çerçevesinde hücrelerine ayıracak kadar iyi analiz ettiği, bunu bizlere de aktarabildiği, yolumuzu aydınlattığı için yapıyorum… Bu tanım için geçerli sebeplerim yalnızca bunlar da değil; geçen ay Distopya Akademi’nin öncülüğü ile basılan, içinde ben de öykülerimle yer alabildiğim için büyük mutluluk duyduğum küçürek öykülerden oluşan kolektif kitabın editörü ve biz yazarların rehberi olduğu için de… E, buyurun sohbetimize, neler konuşmuşuz bir bakın ☺
ÖG: Size göre, özgeçmişinizde yer alan tüm etiketler dışında Demet Çaltepe nasıl biridir? İçinizdeki bu okuma ve yazma aşkı nasıl başlamıştır?
ÖG: Başlıkta da dediğim gibi, sadece benim için değil, muhtemelen başka edebiyatseverler için de bir “Küçürek Öykü Kraliçesi” olarak biliniyorsunuz. Nedir bu küçürek öykü? Konuya yabancılık çekenler için sizden dinleyelim lütfen.
ÖG: Bu mikro anlatıların en çok tartışılan hatta kafa karıştırıcı tarafı da şiire çok yakın olması. Nasıl ayrışır küçürek öykü şiirden?
ÖG: Biraz da diğer şapkanızdan bahsedelim. Editörlük sizin çocukluk idealleriniz arasında mıydı? Hayattan beklentiniz neydi?
ÖG: Bir kitabın başarısında editörün yerini nerede görüyorsunuz? İyi editör kimdir sizce? Siz yazar odaklı mısınız, okur odaklı mı? Ve gene sizce, hangi kitap basılmaya değerdir?
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