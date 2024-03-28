Kristen Stewart, Nişanlısı Dylan Meyer ile Beraber Yumurtalıklarını Dondurduğunu Açıkladı
Kristen Stewart, Nişanlısı Dylan Meyer ile Beraber Yumurtalıklarını Dondurduğunu Açıkladı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/27/parent...
Amerikalı yapımcı ve aktris Kristen Stewart'ı Alacakaranlık serisindeki rolü Bella Swan olarak tanıyorsunuzdur. Kendisi 2017 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştı Stewart. O zamandan beri birçok tanınan isimle date'e çıktı, en sonunda da aşkı Dylan Meyer'da buldu. Şimdi ise nişanlısıyla beraber yumurtalıklarını dondurduğunu açıkladı. Detaylar.👇
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Alacakaranlık efsanesiyle ismini duyuran ünlü oyuncu Kristen Stewart, "Charlie'nin Melekleri", "Camp X-Ray" ve "Café Society" gibi bir çok projede yer alarak başarısını kanıtladı ve kanıtlamaya devam ediyor.
Stewart'ı arada sırada gişe filmlerinde görsek de, kariyerini bağımsız filmler üzerinden yürütüyor. Kendisi en son başrolünde yer aldığı, romantik gerilim filmi "Love Lies Bleeding" ile çok konuşulmuştu.
33 yaşındaki aktrisin kişisel hayatına gelecek olursak, kendisi Robert Pattinson, Rupert Sanders, Soko, Stella Maxwell ve Sara Dinkin gibi tanınan isimlerle birlikte olmuştu.
Şimdi ise 2019'da ilk defa birlikte görüldüğü ve 2020 yılında da nişanlandığı partneri Dylan Meyer ile beraberliğin tadını çıkarıyor.
Şimdi ise Stewart, "Not Skinny But Not Fat" podcast'inde aile planlamasını yaptığını ve Meyer ile beraber nasıl adımlar attıklarından bahsetti.
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Stewart, ikinci çocuğuna hamile olan podcast'in sunucusu Amanda Hirsch'e, "Yumurtalarımızı dondurmak gibi can sıkıcı şeyler yaptık." dedi.
"Yani eğer istersek, yapabiliriz." diye ekleyerek seçeneklerini "açık" tutmak istediklerini belirtti.
Yıllardır arkadaş olan Stewart ve Meyer çifti, yaklaşık üç yıldır nişanlı olmalarına rağmen hala bir tarih belirlemediklerini söyledi.
Aktris Hirsche'e "İkimiz de gerçekten rahat insanlarız." dedi. "İlk filmimi yaptıktan sonrası için oldukça gevşek bir planımız var ki bu da bize uygun olan şey."
Stewart'ın bahsettiği filminin henüz çekimine başlanılmadığını göz önünde bulundurursak, düğün gününe daha çoook var diyebiliriz.
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Halihazırda birçok mülkü ve birkaç evcil hayvanı paylaşıyor olsalar da, Stewart Rolling Stone'a yakın zamanda ailelerini genişletmek istediklerinden bahsetti.
Stewart, "Ailemin neye benzeyeceğini bilmiyorum ama çocuk sahibi olmamamın hiçbir yolu yok." dedi. "Ayrıca, ideal olarak yakında bir noktada 'Çocuk sahibi olmak istiyorum' diyeceğim. Bunun olmasını gerçekten istiyorum." diye ekledi.
Stewart, hamilelik düşüncesinin çok "radikal" olduğunu söyledi. Ancak korkularıyla yüzleşmekte epey bir istekli. "Doğru kişiyi buldum çünkü yaptığım şey konusunda çok takıntılı olabiliyorum. Ve neyse ki kız arkadaşım, partnerim, aynı şeylerle ilgileniyoruz," diyor Stewart.
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