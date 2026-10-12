Kredi Kartıyla Otomatik Ödeme Yapanlar Dikkat: Faturalara Gizli Komisyon ve Faiz Yansıyor Olabilir
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Faturalarını kredi kartına tanımlı otomatik ödeme talimatıyla ödeyenler, her ay işlemlerin sorunsuz ve masrafsız tamamlandığını varsayabiliyor. Ancak kredi kartı ekstresinde yer alan küçük kalemler fark edilmediğinde bütçeye beklenmedik yük bindirebiliyor. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre bazı bankalar, belirli fatura ödemelerini standart işlem olarak değerlendirmek yerine “nakit avans” ya da “özel hizmet” kapsamında sınıflandırarak komisyon yansıtabiliyor. Bu nedenle elektrik, su, doğal gaz, telefon veya internet faturaları için verilen talimatların koşullarını ve ekstredeki işlem ayrıntılarını düzenli kontrol etmek önem taşıyor.
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Banka, fatura ödemesini "nakit avans" ya da "özel hizmet" sayıp komisyon kesebiliyor.
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Zam gelen abonelik ya da hatalı tutar fark edilmezse itiraz süresi kaçabiliyor.
Uzmanlar otomatik ödemeyi vadesiz hesaba bağlamayı ve mobil bankacılıkta limit koymayı öneriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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