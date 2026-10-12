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Kredi Kartıyla Otomatik Ödeme Yapanlar Dikkat: Faturalara Gizli Komisyon ve Faiz Yansıyor Olabilir

Kredi Kartıyla Otomatik Ödeme Yapanlar Dikkat: Faturalara Gizli Komisyon ve Faiz Yansıyor Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 11:53
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Faturalarını kredi kartına tanımlı otomatik ödeme talimatıyla ödeyenler, her ay işlemlerin sorunsuz ve masrafsız tamamlandığını varsayabiliyor. Ancak kredi kartı ekstresinde yer alan küçük kalemler fark edilmediğinde bütçeye beklenmedik yük bindirebiliyor. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre bazı bankalar, belirli fatura ödemelerini standart işlem olarak değerlendirmek yerine “nakit avans” ya da “özel hizmet” kapsamında sınıflandırarak komisyon yansıtabiliyor. Bu nedenle elektrik, su, doğal gaz, telefon veya internet faturaları için verilen talimatların koşullarını ve ekstredeki işlem ayrıntılarını düzenli kontrol etmek önem taşıyor.

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Banka, fatura ödemesini "nakit avans" ya da "özel hizmet" sayıp komisyon kesebiliyor.

Banka, fatura ödemesini "nakit avans" ya da "özel hizmet" sayıp komisyon kesebiliyor.

Uzmanların uyarılarına göre bazı bankalar, kartla yapılan elektrik, su, doğalgaz ya da telefon faturası ödemesini normal harcama değil nakit avans veya özel hizmet işlemi olarak sınıflandırabiliyor. Bu durumda fatura başına sabit bir ücret ya da yaklaşık yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişen bir komisyon ekstreye yansıyor.

Ekstrede bu kalemler 'fatura ödeme komisyonu', 'BSMV' ya da 'işlem ücreti' gibi adlarla görünüyor. Tek tek küçük tutarlar olduğu için çoğu kullanıcı bunları fark etmiyor; ancak 4-5 faturası otomatik ödemeye bağlı olan biri için yıl sonunda ciddi bir toplama ulaşabiliyor.

Asgari ödeme yapılırsa fatura tutarı da kalan borçla birlikte faiz işletiyor. Kartla ödenen fatura, ekstrede diğer harcamalardan farksız bir borç kalemi olarak duruyor. Ekstrenin tamamı kapatılmayıp yalnızca asgari tutar yatırıldığında, içindeki fatura bedeli de sözleşmedeki faiz oranıyla büyümeye devam ediyor.

Zam gelen abonelik ya da hatalı tutar fark edilmezse itiraz süresi kaçabiliyor.

Zam gelen abonelik ya da hatalı tutar fark edilmezse itiraz süresi kaçabiliyor.

Otomatik ödemenin üçüncü riski ise 'takip etmeme' hali. Abonelik ücretine gelen zam ya da faturadaki yanlış tutar, ödeme kendiliğinden yapıldığı için ekstre incelenmedikçe görünmüyor. İtiraz süresi geçtikten sonra iade talebi de zorlaşıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili daha önce AA'ya yaptığı açıklamada tüketicilerin ekstreyi ayrıntılı incelemediğine dikkat çekmişti. Ağaoğlu, bankaların faiz ya da ücret değişikliklerini en az 30 gün önceden bildirmesi gerektiğini, hesap özetine düşülen bir notla yapılan tüketici aleyhine değişikliklerin geçersiz olduğunu belirtmişti. Haksız yansıtıldığını düşünenlerin bankaya itiraz edebileceğini de ekledi.

Uzmanlar otomatik ödemeyi vadesiz hesaba bağlamayı ve mobil bankacılıkta limit koymayı öneriyor.

Uzmanlar otomatik ödemeyi vadesiz hesaba bağlamayı ve mobil bankacılıkta limit koymayı öneriyor.

Haberde yer alan uzman tavsiyelerinin başında, otomatik fatura ödemelerini kredi kartı yerine vadesiz TL hesaba bağlamak geliyor. Bu yöntemde genellikle ek ücret ya da komisyon alınmıyor, ancak fatura günü hesapta yeterli bakiye bulunması gerekiyor.

Kullanıcılara ayrıca ekstredeki 'fatura ödeme komisyonu', 'BSMV' ve 'işlem ücreti' satırlarını her ay kontrol etmesi, mobil bankacılıktan harcama ve fatura ödeme limiti belirlemesi öneriliyor. Kart hesap kesim tarihini fatura günlerine yakın seçmek de faiz süresini kısaltan yöntemlerden biri olarak anılıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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