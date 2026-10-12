Kredi Kartıyla Otomatik Ödeme Yapanlar Dikkat: Faturalara Gizli Komisyon ve Faiz Yansıyor Olabilir

Uzmanların uyarılarına göre bazı bankalar, kartla yapılan elektrik, su, doğalgaz ya da telefon faturası ödemesini normal harcama değil nakit avans veya özel hizmet işlemi olarak sınıflandırabiliyor. Bu durumda fatura başına sabit bir ücret ya da yaklaşık yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişen bir komisyon ekstreye yansıyor.

Ekstrede bu kalemler 'fatura ödeme komisyonu', 'BSMV' ya da 'işlem ücreti' gibi adlarla görünüyor. Tek tek küçük tutarlar olduğu için çoğu kullanıcı bunları fark etmiyor; ancak 4-5 faturası otomatik ödemeye bağlı olan biri için yıl sonunda ciddi bir toplama ulaşabiliyor.

Asgari ödeme yapılırsa fatura tutarı da kalan borçla birlikte faiz işletiyor. Kartla ödenen fatura, ekstrede diğer harcamalardan farksız bir borç kalemi olarak duruyor. Ekstrenin tamamı kapatılmayıp yalnızca asgari tutar yatırıldığında, içindeki fatura bedeli de sözleşmedeki faiz oranıyla büyümeye devam ediyor.