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Kovid-19 Karantinasına Devam Ettiklerini Söyleyen Anne ve Oğlu Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükledi!

Kovid-19 Karantinasına Devam Ettiklerini Söyleyen Anne ve Oğlu Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükledi!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:12

Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Mandy Milne ve 22 yaşındaki oğlu Mason, hala covid karantinasındaymış gibi yaşadıklarını söylüyorlar. Dört yıl önce belirlenen karantina kuralları günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26891...
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Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Mandy Milne ve 22 yaşındaki oğlu Mason, hala covid karantinasındaymış gibi yaşadıklarını söylüyorlar.

Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Mandy Milne ve 22 yaşındaki oğlu Mason, hala covid karantinasındaymış gibi yaşadıklarını söylüyorlar.

Dört yıl önce belirlenen karantina kuralları günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Sürekli ellerini yıkıyorlar, insanlarla sosyal mesafelerini koruyorlar ve maske takıyorlar.

Dört yıl önce belirlenen karantina kuralları günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Sürekli ellerini yıkıyorlar, insanlarla sosyal mesafelerini koruyorlar ve maske takıyorlar.

Mandy ve kocası Gordon, oğullarının sağlık sorunları nedeniyle süpermarketlerden uzak durmak zorunda kaldıklarını, sadece internetten alışveriş yaptıklarını söylüyor.

Mandy ve kocası Gordon, oğullarının sağlık sorunları nedeniyle süpermarketlerden uzak durmak zorunda kaldıklarını, sadece internetten alışveriş yaptıklarını söylüyor.

'Sipariş verdiğimiz yiyeceklerin ambalajını siliyoruz, süpermarketlere gitmiyoruz, dışarıdaki herhangi bir şeye dokunduktan sonra ellerimizi yıkıyoruz ve düzenli olarak kovid-19 testi yaptırıyoruz.'

Aile, kalabalık sosyal etkinliklere katılmadıklarını, evden çıkmaları durumunda maske taktıklarını ve sürekli ellerini yıkadıklarını söylüyorlar.

Aile, kalabalık sosyal etkinliklere katılmadıklarını, evden çıkmaları durumunda maske taktıklarını ve sürekli ellerini yıkadıklarını söylüyorlar.

Mason'a 2017 yılında bağırsak hastalığı olan 'crohn' teşhisi konuldu, bu yüzden bağışıklık sistemi zayıf durumda.

Mason'a 2017 yılında bağırsak hastalığı olan 'crohn' teşhisi konuldu, bu yüzden bağışıklık sistemi zayıf durumda.

Mason, her gün kemoterapi hapları almak ve iki haftada bir kendine biyolojik ilaç enjekte etmek zorunda.

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Endişeli anne, pandemiden dolayı Mason'un hayatını askıya aldığını söyledi.

Endişeli anne, pandemiden dolayı Mason'un hayatını askıya aldığını söyledi.

'Her gün onun hasta olmasından korkuyorum. Hayatımız pandemi döneminden daha zor.'

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