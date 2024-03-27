Kovid-19 Karantinasına Devam Ettiklerini Söyleyen Anne ve Oğlu Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükledi!

Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Mandy Milne ve 22 yaşındaki oğlu Mason, hala covid karantinasındaymış gibi yaşadıklarını söylüyorlar. Dört yıl önce belirlenen karantina kuralları günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Detaylar için buyurun...👇