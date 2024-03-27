Kovid-19 Karantinasına Devam Ettiklerini Söyleyen Anne ve Oğlu Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükledi!
Kovid-19 Karantinasına Devam Ettiklerini Söyleyen Anne ve Oğlu Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükledi!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26891...
Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Mandy Milne ve 22 yaşındaki oğlu Mason, hala covid karantinasındaymış gibi yaşadıklarını söylüyorlar. Dört yıl önce belirlenen karantina kuralları günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Detaylar için buyurun...👇
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Kanada'da yaşayan 59 yaşındaki Mandy Milne ve 22 yaşındaki oğlu Mason, hala covid karantinasındaymış gibi yaşadıklarını söylüyorlar.
Dört yıl önce belirlenen karantina kuralları günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam ediyor. Sürekli ellerini yıkıyorlar, insanlarla sosyal mesafelerini koruyorlar ve maske takıyorlar.
Mandy ve kocası Gordon, oğullarının sağlık sorunları nedeniyle süpermarketlerden uzak durmak zorunda kaldıklarını, sadece internetten alışveriş yaptıklarını söylüyor.
Aile, kalabalık sosyal etkinliklere katılmadıklarını, evden çıkmaları durumunda maske taktıklarını ve sürekli ellerini yıkadıklarını söylüyorlar.
Mason'a 2017 yılında bağırsak hastalığı olan 'crohn' teşhisi konuldu, bu yüzden bağışıklık sistemi zayıf durumda.
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Endişeli anne, pandemiden dolayı Mason'un hayatını askıya aldığını söyledi.
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