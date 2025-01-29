Kova Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay Fırsatlarla Dolu! Astrolog Dinçer Güner Anlattı "12 Şubat'a Kadar Sürecek"
Kova Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay Fırsatlarla Dolu! Astrolog Dinçer Güner Anlattı "12 Şubat'a Kadar Sürecek"
2025 yılı hızlı başladı. Ocak ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde gökyüzünde yılın ilk Yeni Ay'ı meydana geldi. 9 derece Kova burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın etkileri ise 12 Şubat'a kadar devam edecek. Bireysel başarılar, kolektif bilinç ve değişim söz konusu olabilir. Peki, 29 Ocak'ta meydana gelen Yeni Ay'da neler olacak?
İşte astroloji dünyasını yakından takip edenler için ünlü astrolog Dinçer Güner'den Yeni Ay yorumu! Güner, Yeni Ay'da Türkiye'de ve dünyada neler olacağını birer birer açıkladı.
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Kova burcunda meydana gelen yılın ilk Yeni Ay'ına hazır mısınız?
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Ünlü astrolog Dinçer Güner heyecanla beklenen Yeni Ay'da neler olacağını birer birer açıkladı: "Fırsatlarla dolu güzel bir yeni ay bu"
28 Ocak'ta Merkür'ün Kova burcunda seyahati ile başlayan kolektif düşünce Yeni Ay'ın enerjisi ile artıyor: Yenilik, özgürlük, teknoloji ve sosyal projeler gündeme gelecek.
Kolektif bilinç yükselse de: Bireysel başarılar ve yaratıcılık da artacak, özgürleşeceksiniz!
Girişimci ruhunuzu ön plana çıkarın: Teknoloji ve dijital dünya kazanmaya devam ediyor!
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Yeni Ay'da yok yok! İşin içine Jüpiter de karışacak.
Yeni Ay'da sosyal medyadan uzaklaşamayacaksınız!
Sosyalleşmeyi unutmayın, etrafınızdaki insanlara büyüyeceksiniz!
Teknoloji ve iletişime odaklanırken, yanlış bilgiden de kendinizi koruyun!
Kova burcu Yeni Ay'ında değişim de sizi bekliyor!
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Kripto parada yeni düzen başlıyor: 10 ila 12 Şubat'a dikkat!
Peki, Yeni Ay'da Türkiye'de Neler Olacak?
Ünlü astroloğun sözleri "Sosyal medyaya kısıtlama mı geliyor?" dedirtiyor!
"Son olarak, 8. ev aynı zamanda doğal afetler ve krizlerle de ilişkilidir. "
Yeni Ay'da sağlığınıza da dikkat edin: Dolaşım sistemi, kalp ve tansiyon sorunlarına karşı hassas olun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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