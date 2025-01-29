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Kova Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay Fırsatlarla Dolu! Astrolog Dinçer Güner Anlattı "12 Şubat'a Kadar Sürecek"

Kova Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay Fırsatlarla Dolu! Astrolog Dinçer Güner Anlattı "12 Şubat'a Kadar Sürecek"

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 12:22

2025 yılı hızlı başladı. Ocak ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde gökyüzünde yılın ilk Yeni Ay'ı meydana geldi. 9 derece Kova burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın etkileri ise 12 Şubat'a kadar devam edecek. Bireysel başarılar, kolektif bilinç ve değişim söz konusu olabilir. Peki, 29 Ocak'ta meydana gelen Yeni Ay'da neler olacak? 

İşte astroloji dünyasını yakından takip edenler için ünlü astrolog Dinçer Güner'den Yeni Ay yorumu! Güner, Yeni Ay'da Türkiye'de ve dünyada neler olacağını birer birer açıkladı. 

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Kova burcunda meydana gelen yılın ilk Yeni Ay'ına hazır mısınız?

Kova burcunda meydana gelen yılın ilk Yeni Ay'ına hazır mısınız?

29 Ocak Çarşamba günü meydana gelen Yeni Ay'ın etkileri 9 ila 10 Şubat'a kadar sürecek. 9 derece Kova burcunda meydana gelen Yeni Ay, fırsatlarla dolu geçecek. Zira bu süreçte İkizler burcunda seyahat eden Jüpiter'den de destek alacağız. 

Peki, Kova burcu Yeni Ay'ında neler olacak? 👇

Ünlü astrolog Dinçer Güner heyecanla beklenen Yeni Ay'da neler olacağını birer birer açıkladı: "Fırsatlarla dolu güzel bir yeni ay bu"

Ünlü astrolog Dinçer Güner heyecanla beklenen Yeni Ay'da neler olacağını birer birer açıkladı: "Fırsatlarla dolu güzel bir yeni ay bu"

Güner, Kova burcundaki Yeni Ay'ın bireysel etkilerinin yanı sırada küresel etkilerinden ve ülkemizdeki yankılarından da söz etti.

28 Ocak'ta Merkür'ün Kova burcunda seyahati ile başlayan kolektif düşünce Yeni Ay'ın enerjisi ile artıyor: Yenilik, özgürlük, teknoloji ve sosyal projeler gündeme gelecek.

28 Ocak'ta Merkür'ün Kova burcunda seyahati ile başlayan kolektif düşünce Yeni Ay'ın enerjisi ile artıyor: Yenilik, özgürlük, teknoloji ve sosyal projeler gündeme gelecek.

Teknoloji, dijital dünya, inovasyon ve yenilik arayışı ile tanıdığımız Kova burcunun etkilerini hissedeceğiz. Dahası Kova burcunun sosyalliği, özgün düşünce yapısı ve kolektif bilinci de saracak çoğumuzu. Güner'e göre, 29 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar Yeni Ay etkisinde geçecek olan bu süreçte sosyal projeler gündemde olacak.

Kolektif bilinç yükselse de: Bireysel başarılar ve yaratıcılık da artacak, özgürleşeceksiniz!

Kolektif bilinç yükselse de: Bireysel başarılar ve yaratıcılık da artacak, özgürleşeceksiniz!

Ünlü astrolog, hem Kova burcunun hem de Yeni Ay'ın özgürleşmek ile ilgili olduğunu hatırlatıyor. Tam da bu noktada, bugünden itibaren hayatınızdaki düşünce kalıplarını, sınırları ve özgürlüğünüzün önündeki engelleri aşabilirsiniz. Özgürce hareket edeceksiniz!

Girişimci ruhunuzu ön plana çıkarın: Teknoloji ve dijital dünya kazanmaya devam ediyor!

Girişimci ruhunuzu ön plana çıkarın: Teknoloji ve dijital dünya kazanmaya devam ediyor!

Merkür'ün de işin içinde olduğu bugünlerde özgür hareket etmenin yanı sıra, merakınız da ön plana çıkacak. Öğrenmek, bilgi paylaşmak ve iletişim kurmak isteyeceksiniz. 

Güner'e göre, yeni projeleri gündeme getirecek, start-uplar kuracak ve sıra dışı fikirlerle ilerleyeceksiniz. Düşüncelerinizi hayata geçirmek için güçlü bir motivasyona sahip olacak, adım atacaksınız.

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Yeni Ay'da yok yok! İşin içine Jüpiter de karışacak.

İkizler burcunda seyahat eden Jüpiter, içsel sorgulamaların su yüzüne çıkmasını sağlayabilir. Dikkatli olun geçmiş yeniden gündem olabilir. Bu süreci dikkatlice yönetirseniz, geçmiş tecrübelerinizi geleceğinizi şekillendirmek ve yeni kararlar almak için kullanabilirsiniz. 

Yani, yarım kalanları tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Yarım kalan işlerin yanı sıra eğitim süreçleri ve üzerine yoğunlaşma fırsatı bulamadığınız fikirler de hayata dahil edilebilir.

Yeni Ay'da sosyal medyadan uzaklaşamayacaksınız!

Yeni Ay'da sosyal medyadan uzaklaşamayacaksınız!

Sesinizi duyuracağınız mecra haline gelecek sosyal medya! Ünlü astroloğa göre, bu dönemde sesinizi buradan çok daha güçlü bir şekilde duyurmak isteyeceksiniz. Ayrıca dijital projeler, sosyal medya hesabı açmak, internet sitesi kurmak, podcast yatınlamak gibi süreçlerde kazanabilirsiniz. 

Yapay zeka çalışmaları, e-ticaret projeleri ve benzer dijital süreçler için harekete geçme zamanı.

Sosyalleşmeyi unutmayın, etrafınızdaki insanlara büyüyeceksiniz!

Sosyalleşmeyi unutmayın, etrafınızdaki insanlara büyüyeceksiniz!

Kolektif düşünceden söz etmiştik zaten. Bu durumda özel hayatta sosyalleşmek, iş yerinde ekip çalışmaları yapmak ve etkileşim de başarı getirecek. 

İlham dolu Yeni Ay'da kitap okumayı, düşüncelerinizden beslenmeyi, yaratıcılık, merak ve entelektüel faaliyetlerle ilerleme şansınız olduğunu unutmayın.

Teknoloji ve iletişime odaklanırken, yanlış bilgiden de kendinizi koruyun!

Teknoloji ve iletişime odaklanırken, yanlış bilgiden de kendinizi koruyun!

Jüpiter'in olumlu etkileri kadar retro konumuna da dikkat etmeli. Güner'e göre bu dönemde yanlış bilgiler ve dezenformasyon söz konusu olabilir. Tam da bu noktada siber güvenliğe odaklanın. Kişisel verilerinizi kimseyle paylaşmayın ve güvenlik açısından dikkatli olun.

Kova burcu Yeni Ay'ında değişim de sizi bekliyor!

Kova burcu Yeni Ay'ında değişim de sizi bekliyor!

Hem bireysel hem toplumsal değişimler söz konusu olacak. Protestolar, grevler, sivil toplum hareketleri tüm dünyada kendini gösterebilir. Özgürlük kadar eşitlik konusu da gündemde olacak. Sansür ve özgürlük kısıtlayan konulara karşı çıkılacak.

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Kripto parada yeni düzen başlıyor: 10 ila 12 Şubat'a dikkat!

Kripto parada yeni düzen başlıyor: 10 ila 12 Şubat'a dikkat!

Dinçer Güner'den bir uyarı da havacılık sektörüne geliyor. Kripto paralarda, havacılık sektöründe değişimler söz konusu olabilir. Yeni düzenlemeler yapılabilir.

Peki, Yeni Ay'da Türkiye'de Neler Olacak?

Peki, Yeni Ay'da Türkiye'de Neler Olacak?

Güner'in astrolojik haritalar üzerinden yaptığı yoruma göre, 'bu Yeni ay Türkiye’nin 8. evinde gerçekleşiyor.' Bu durumda ev, vergi, kredi, finans ve ekonomi konuları gündemde olacak. Borsa krizler ve yeni vergileri işaret ediyor Güner!

Ünlü astroloğun sözleri "Sosyal medyaya kısıtlama mı geliyor?" dedirtiyor!

Ünlü astroloğun sözleri "Sosyal medyaya kısıtlama mı geliyor?" dedirtiyor!

Kimi platformlarda geçici yasaklar, erişim engelleri, yaş sınırlandırmaları ve yeni kurallar söz konusu olabilir. Geleneksel ve sosyal medyadaki değişim bireysel ve toplumsal anlamda etkili olabilir.

"Son olarak, 8. ev aynı zamanda doğal afetler ve krizlerle de ilişkilidir. "

"Son olarak, 8. ev aynı zamanda doğal afetler ve krizlerle de ilişkilidir. "

'Büyük olaylar beklenmiyor' diyor, Güner ama yine de küçük çaplı sarsıntılar ve toplumu etkileyecek olaylara işaret ediyor.

Yeni Ay'da sağlığınıza da dikkat edin: Dolaşım sistemi, kalp ve tansiyon sorunlarına karşı hassas olun!

Yeni Ay'da sağlığınıza da dikkat edin: Dolaşım sistemi, kalp ve tansiyon sorunlarına karşı hassas olun!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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