Kova Burcunda Meydana Gelen Yeni Ay Fırsatlarla Dolu! Astrolog Dinçer Güner Anlattı "12 Şubat'a Kadar Sürecek"

Ünlü astrolog, hem Kova burcunun hem de Yeni Ay'ın özgürleşmek ile ilgili olduğunu hatırlatıyor. Tam da bu noktada, bugünden itibaren hayatınızdaki düşünce kalıplarını, sınırları ve özgürlüğünüzün önündeki engelleri aşabilirsiniz. Özgürce hareket edeceksiniz!